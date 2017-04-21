"ЭРУ Трейдинг" готова судиться с "Нафтогазом" из-за ОПЗ

Компания "ЭРУ трейдинг", являющаяся дочерним предприятием корпорации "ЭРУ", готова встретиться в суде с НАК "Нафтогаз Украины", чтобы доказать законность перевода "Одесского припортового завода" на давальческую схему работы.

Об этом во время пресс-конференции на ОПЗ заявил совладелец "ЭРУ Трейдинг" Андрей Фаворов, передает корреспондент ЭП.

"Мы не будем комментировать нашу юридическую позицию. Мы слышали заявление Андрея Коболева (глава НАК "Нафтогаз Украины" – Ред.), у нас есть четко сформулированная юридическая позиция и если дойдет до суда, то мы готовы ее приставить", - сказал он.

"Насколько я знаю, в данный момент иска еще нет", - добавил Фаворов.

Как известно, НАК "Нафтогаз Украины" считает незаконным перевод своего крупного должника ПАО "Одесский припортовый завод" на давальческую (толлинговую) схему работы и готов оспаривать такие действия в суде.

Напомним, 2 марта Фонд государственного имущества выбрал для поставки природного газа на Одесский припортовый завод на давальческих условиях 2 компании так называемой группы "Энергетические ресурсы Украины" - "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services.

Согласно уставу "Эру трейдинг", участниками этого ООО является "Эру файненс лтд" (Кипр) с 99,9% долей в уставном капитале и ООО "Энергетические ресурсы Украины". Конечными бенефициарами кипрской фирмы в ЕГРЮЛ указаны киевлянин Ярослав Стефанович Мудрый, американец Дейл Уэсли Перри и прописанный в Киеве гражданин США Андрей Фаворов. Ранее Фаворов занимал должность директора по коммерческой деятельности ДТЕК.

"Эру Трейдинг" - дочернее предприятие компании "Энергетические ресурсы Украины", специализирующееся на осуществлении трейдинговых операций ликвидными продуктами (газ, уголь, электроэнергия). ЭРУ - девелоперская компания, ориентированная на реализацию проектов в украинской энергетике.

Стоит напомнить, что "ЭРУ трейдинг" стала победителем одного из тендеров на поставку техногаза для Укртрансгаза.

Напомним, Фонд государственного имущества планирует повторно выставить на продажу 99,56% акций "Одесского припортового завода".

30 декабря 2016 года "Одесский припортовый завод" принял решение остановить производство.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод".

Николай Топалов, ЭП