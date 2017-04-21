Рейтинг самых богатых людей Украины вновь возглавил Ахметов

Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по версии журнала "Фокус" по итогам 2016 года вновь возглавил владелец группы СКМ Ринат Ахметов, состояние которого составило 2,2 миллиарда долларов.

об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно рейтингу, как и год назад второе третье и четвертое место занимают: совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (по 1,2 млрд долларов), Виктор Пинчук (1,1 млрд долларов) соответственно.

На пятое место с 10-го по итогам 2016 года поднялся владелец "Кернел Групп" Андрей Веревский (871 млн долларов), а занимавший пятое место в 2015 году владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк (738 млн долларов) занял шестое место.

На седьмое место с шестого сместился владелец DCH Group Александр Ярославский (734 млн долларов), а на восьмое с 18-го поднялся собственник Ferrexpo Константин Жеваго (635 млн долларов).

Девятое место по прежнему занимает владелец Group DF Дмитрий Фирташ (623 млн долларов), а на 10-е место с восьмого сместился президент Украины и владелец Roshen Петр Порошенко (589 млн долларов).

Новыми участниками рейтинга стали: совладелец телеканала "Интер" Валерий Хорошковский (20-е место, 356 млн долларов), совладелец Имэксбанка Леонид Климов (71 место, 75 млн долларов, глава и совладелец Крюковоского вагоностроительного завода Владимир Приходько (83 место, 62 млн долларов).

Рейтинг учитывает не только украинских граждан, но и экспатов, заработавших основной капитал в Украине. При расчете учитывались основные бизнес-активы, принадлежащие предпринимателям. Также учитывался кэш, полученный от продажи бизнеса за последние восемь лет.

Ранее был опубликован рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes, попали украинские бизнесмены Ринат Ахметов, Геннадий Боголюбов, Юрий Косюк, Константин Жеваго, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.

Напомним, журналисты опубликовали видео нового имения Ахметова, которое строится под Киевом.