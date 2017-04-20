Ахметов строит дворец под Киевом - СМИ

Олигарх Ринат Ахметов завершает строительство особняка в Плютах под Киевом.

Об этом сообщает Слідство.інфо.

Журналисты обнаружили, что по документам сооружение оформлено как "учреждение здравоохранения и социальной помощи". Земля под имением принадлежит компании "Мета-Капитал", которая контролируется Ахметовым.

Сообщается, что во время съемок на журналистов было совершено нападение и обстрел.

Снять стрелявших журналистам не удалось, потому что у них с собой был только дрон, а обычной камеры не было и пришлось бежать от обстрела.

Ранее один из членов съемочной группы Максим Опанасенко, сообщил, что инцидент произошел во время съемки сюжета об одном из украинских олигархов, фамилию которого не захотел назвать.

По его словам, стреляли метр-полтора над машиной, в которой они находились.

В комментарии "Украинской правде" Опанасенко сообщил, что из-за этого инцидента журналисты решили в полицию не обращаться.

При этом он добавил, что они хотят вычислить самостоятельно, кто мог стрелять.

Экономическая правда