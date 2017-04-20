Киеврада хочет увеличить штрафы за курение в общественных местах в 100 раз

Киевский городской совет просит Раду и Кабмин увеличить штрафы за курение в запрещенных местах до 17-20 тысяч гривен.

За соответствующий проект решения проголосовали 92 депутата при минимально необходимом 61, передают "Українські Новини".

Депутаты приняли соответствующее решение, которое предлагает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

В частности, предлагается повышение штрафов за курение табачных изделий в запрещенных местах от 50 до 100 раз.

Ответственность для физических лиц предлагается установить на уровне 17 тыс. гривен, для юридических лиц - до 20 тыс.

Действующее законодательство разрешает курение в вышеуказанных помещениях в специально отведенных для этого местах и предусматривает предупреждение или штраф 3-10 необлагаемых минимумом (51-170 гривен) за курение в запрещенном месте, а за повторное нарушение в течение года - штраф 10-20 необлагаемых минимумов (170-340 гривен).

Ранее ЭП сообщала, что ученые оценивают экономические потери государства вследствие курения ее населения в 3 млрд долларов ежегодно.

Эксперты отмечают, что меры, направленные на борьбу против табака, включая увеличение налогов и цен на табачные изделия, могут служить источником значительных поступлений.

Эти средства можно будет использовать на здравоохранение и социальное развитие.