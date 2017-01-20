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Ежегодные убытки Украины от курения составляют 3 миллиарда долларов

Пятница, 20 января 2017, 09:00

Украина ежегодно теряет более 3 млрд долларов из-за курения населения.

Об этом говорится в исследовании "Экономические аспекты налогообложения табачных изделий в Украине" Международного объединения по борьбе с туберкулезом и болезнями легких.

Кроме того, ученые утверждают, что настоящие экономические потери государства в результате курения ее населения еще больше, если учесть расходы государства на лечение заболеваний, вызванных курением.

Сумма потерь почти втрое превышает доходы госбюджета от табачных акцизов, которые по 2016 оценивают на уровне 1,1 млрд долл.

"Курение не только создает смертельные угрозы для жизни человека, но и вредит экономике. Поэтому украинская власть должна быть заинтересована в том, чтобы распространенность курения в Украине уменьшалась. Для этого нужно сделать сигареты менее доступными и привлекательными. В частности важно принять законопроект №2820, который предусматривает запрет сигарет с ароматизаторами, вводит большие графические предупреждения о вреде курения на пачках сигарет и регулирует содержание табачных изделий", - отмечает руководитель Украинского центра контроля над табаком ОО "Жизнь" Андрей Скипальский.

Согласно глобальну докладу Всемирной организации здравоохранения и Национального института онкологии США "Экономические аспекты табака и контроля над табаком", опубликованной в начале января 2017, ежегодно мировая экономика теряет более триллиона долларов из-за увеличения затрат на медицинскую помощь курильщикам и потери трудоспособности.

Более того, болезни, вызванные курением забирают из жизни 6 млн человек ежегодно в мире.

Эксперты отмечают, что меры, направленные на борьбу против табака, включая увеличение налогов и цен на табачные изделия, могут служить источником значительных поступлений.

Эти средства можно будет использовать на здравоохранение и социальное развитие.

Экономическая правда

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табак убытки
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IP: 93.72.34.---Tamara Stefanova20.01.2017 10:44
О вреде табакокурения никто не спорит. Однако утверждение скипальского о том, что Украина теряет 3 миллиарда в год, наглая ложь. Почему не 5 или 10 миллиардов!? А почему бы не сообщить гражданам "новость" о том, что пальмовое масло, содержащееся например в конфетах "Рошен", приводит к ожирению и как следствие к сердечно-сосудистым заболеваниям! Из-за которых самая высокая смертность!
Во вторых, хватит вешать лапшу на уши населению. Всем известно то, что антитабачная пропаганда есть средство для оправдания поднятия заоблачных акцизов.
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IP: 93.73.89.---constant sm20.01.2017 10:33
I don't believe
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IP: 91.225.121.---Xuato20.01.2017 10:26
Куріння може завдати втрат здоровю на бензозаправці і на складі боєприпасів. І не курці ж набрали 70 млрд доларів боргів, і не куці ж опустили гривню. І не курці ж виготовляють і завозять неякісний тютюн від якого здихає все живе, а мертве не гниє. Під час війни і злиднів, куріння це одна із маленьких радощів життя.
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IP: 82.145.220.---Мавра Новикова20.01.2017 09:43
Тільки давайте не будемо поширювати нісенітниці про збитки держави через курців! Краще вкажіть хто безкоштовно, крім самих пацієнтів, бореться в Україні і з якими формами туберкульозу, легень? Які видатки передбачені? Цього ніхто не знає. А що тепер, через акцизи, люди дійсно почали курити казнащо: від самосаду до ринкових сумішей вперемішку з амброзією про це в голову нікому не приходить! Втрачають вони 3 мільярди... Легше всього брехати ніж створювати якісь оздоровчі центри для всіх людей, а не тільки для мільйонерів. Боротись х хімічними харчовими добавками та другими отрутами, підтримувати власне виробництво екологічно чистих продуктів харчування, молока, тощо. Дійсно, що в нас люди стали заручникамі своєї ж довірливості та злиднів коли оберають таку брехливу та нетямущу владу.
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