Украина обжалует решение суда по делу захваченного Коломойским НПЗ

Украина будет использовать все законные механизмы и добиваться отмены решения международного арбитража о выплате 144 миллионов долларов в пользу Татнефти по делу Укртатнафты.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы обжаловали решение о взыскании с Украины данной суммы, оно сейчас обжаловано в кассационном порядке. Сегодня заседала наша группа, состоящая из представителей разных органов, по поводу того, чтобы утвердить дальнейший процессуальный график и стратегию работы по данному делу", - сказал он.

"Позиция такова, что пока не завершиться рассмотрение дела по сути, мы не признаем данное решение – считаем, что оно было вынесено с нарушением международного права", - заявил министр.

Напомним, российская Татнефть подала в суды Москвы и Лондона иск против Украины на 144 миллиона долларов в деле Кременчуцкого НПЗ.

Как известно, ранее 18,296% акций Кременчуцкого НПЗ принадлежало структурам, близким к ОАО "Татнефть", еще 28,7788% - министерству имущества Татарстана.

Затем на предприятии появились новые акционеры, близкие к украинской группе "Приват" и бизнесмену Александру Ярославскому.

В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров была практически обнулена, а на предприятии появился новый крупный акционер, связанный с группой "Приват" - ООО "Корсан". Боголюбов и Коломойский - давние деловые партнеры и соучредители неоформленной официально группы "Приват".

В октябре 2007 было заявлено о силовом захвате НПЗ. В связи с этим российская Татнефть прекратила поставки нефти на НПЗ.

Татнефть предъявила иск Украине в мае 2008 года на основании российско-украинского соглашения о защите инвестиций, заключенного в 1998 году.

Российская компания выиграла дело - международный арбитраж в июле 2014 года обязал Украину выплатить Татнефти компенсацию в размере 112 млн долларов плюс проценты.