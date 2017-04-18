Россия признала, что управляет захваченными предприятиями Донбасса

Руководитель Федерального агентства по государственным резервам РФ Дмитрий Гогин подтвердил, что Россия оказывает "гуманитарную поддержку" предприятиям Донбасса.

Об этом сообщает ТАСС.

"Росрезерв оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса за счет имеющихся резервов", - заявил Гогин.

Ранее об этом сообщил председатель "межведомственной комиссии по оказанию гумподдержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей" Сергей Назаров.

"Это вынужденная мера. Только восстановление экономических связей с Украиной с отменой блокады в соответствии с минскими соглашениями позволит отменить временное управление предприятиями с восстановлением прав собственников", - заявил Назаров.

Кроме того, Назаров опроверг появившуюся в СМИ информацию о поставках железорудного сырья на территорию Донбасса с российских предприятий.

"Никаких таких поставок не производится", - сказал он.

Напомним, группа "Метинвест" 15 марта заявила о потере контроля над своими заводами в ОРДЛО, в том числе Енакиевским металлургическим заводом и его макеевским филиалом.

В середине февраля "Метинвест" остановил производство на ЕМЗ и МФ в связи с транспортной блокадой ОРДЛО.

Позже боевики подсчитали, что для перезапуска Енакиевского металлургического завода и его макеевского филиала необходимо порядка 10,1 млн долларов затрат в сутки.

Позже главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что Енакиевский металлургический завод, фактически отобранный боевиками у "Метинвеста". ожидает на получение партии сырья.

Экономическая правда