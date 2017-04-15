Сбербанк отменил временные лимиты по карточкам для физлиц

Сбербанк (Киев) заявил об отмене с 14 апреля всех ранее установленных временных лимитов на осуществление наличных и безналичных операций по карточным счетам физических лиц в национальной и иностранной валюте.

Об этом говорится в сообщении финучреждения на его сайте.

"Начиная с указанной даты, выдача наличных средств, расчет в торгово-сервисной сети и сети Интернет, а также переводы средств на другие счета и карточки будут осуществляться без ограничений по сумме", - говорится в сообщении.

В то же время находящийся в настоящее время в процессе продажи Сбербанк, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" несколько его клиентов, временно заблокировал карточки, владельцы которых не вняли просьбам финучреждения и не обновили свои персональные данные.

Сбербанк вечером 27 марта объявил о продаже 100% акций украинской "дочки" консорциуму инвесторов, куда войдут Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и сын владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саид.

Сбербанк (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов (48,356 млрд грн) он занимал шестое место среди 93 действовавших в стране банков.

Сбербанк, по его данным, обслуживает свыше 1 млн физических лиц в Украине.