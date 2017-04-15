Вице-президент ЕК приветствует принятие закона о рынке электроэнергии

Вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического Сообщества Марош Шевчович приветствует принятие закона о рынке электроэнергии.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, передает пресс-служба правительства.

Она заявила, что формирование рынка - это длительный процесс, требующий качественной работы министерств и регулятора.

Кроме того, Бойко отметила, что принятие законопроекта - это часть имплементации обязательств в рамках Третьего энергетического пакета.

"По случаю принятия закона Украину поздравил глава Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач, направил приветствие вице-президент ЕК по вопросам Энергетического Сообщества Марош Шевчович, поскольку это событие является позитивным сигналом по продвижению реформ в энергетическом секторе Украины", - сказала она.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о рынке электроэнергии на заседании в четверг, 13 апреля.

Экономическая правда