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Вице-президент ЕК приветствует принятие закона о рынке электроэнергии

Суббота, 15 апреля 2017, 14:16

Вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического Сообщества Марош Шевчович приветствует принятие закона о рынке электроэнергии.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, передает пресс-служба правительства.

Она заявила, что формирование рынка - это длительный процесс, требующий качественной работы министерств и регулятора.

Кроме того, Бойко отметила, что принятие законопроекта - это часть имплементации обязательств в рамках Третьего энергетического пакета.

"По случаю принятия закона Украину поздравил глава Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач, направил приветствие вице-президент ЕК по вопросам Энергетического Сообщества Марош Шевчович, поскольку это событие является позитивным сигналом по продвижению реформ в энергетическом секторе Украины", - сказала она.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о рынке электроэнергии на заседании в четверг, 13 апреля.

Экономическая правда

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Кабмин электроэнергия
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