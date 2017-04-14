Собственник "Киевской Руси" вывел из банка 44 миллиона долларов - ФГВФЛ

Фонд гарантирования заявил о выведении 44 миллионов долларов из банка "Киевская Русь" его собственником.

Об этом говорится сайте ФГВФЛ.

Активы выводились через схемное кредитование юридических лиц, приобретение и принятие в залог по кредитам "мусорных" ценных бумаг и через операции с австрийским Meinl Bank.

Стоимость активов банка "Киевская Русь" "на бумаге" составляла 5,63 млрд грн. Однако, по данным независимых лицензированных оценщиков, их рыночная стоимость составляет 1,34 млрд грн.

На корреспондентском счете Банка "Киевская Русь" в Meinl Bank на день введения временной администрации было 44,0 млн долларов. Эти средства в июле 2015 года были списаны австрийским банком в счет выполнения обязательств и погашения долга компании-нерезидента.

Ее конечным бенефициаром и фактическим владельцем был основатель банка "Киевская Русь". На сегодня по факту противоправного завладения средствами банка его бывшим акционером, по заявлению уполномоченного лица Фонда органы прокуратуры начали уголовное производство.

Банк "Киевская Русь" в указанном уголовном производстве выступает потерпевшей стороной.

В структуре активов банка "Киевская Русь" 80,7% – это кредиты балансовой стоимостью 4,54 млрд грн. По результатам независимой оценки рыночная стоимость кредитного портфеля почти в пять раз меньше и составляет 0,93 млрд грн. Среди причин такого положения вещей – низкий уровень обслуживания и малоликвидное обеспечение.

31,1% кредитного портфеля юридических лиц (на сумму 1,28 млрд грн) – кредиты, выданные фиктивным или "подставным" субъектам хозяйствования. С момента признания банка неплатежеспособным заемщики не обслуживают свои договора и в подавляющем большинстве начали процедуру ликвидации предприятий. Какого-либо имущества, на которое банку возможно было бы обратить взыскание и погасить кредитную задолженность, у таких предприятий нет, а в залоге находятся "мусорные" ценные бумаги.

По выявленным фактам манипуляций с активами уполномоченным лицом Фонда направлены заявления в правоохранительные органы с целью открытия уголовного производства.

19 марта 2015 Нацбанк отнес ПАО "Банк" Киевская Русь" в категорию неплатежеспособных.

16 июля 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка "Киевская Русь.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила бывшего топ-менеджера банка "Киевская Русь" на хищении 44 миллионов долларов.

Напомним, австрийская прокуратура взялась за Meinl Bank, через который украинские обанкротившиеся банки активно выводили средства в 2014-15 годах.

Экономическая правда