У Ахметова заявили, что будут судиться за "Укртелеком"

Группа "Систем кэпитал менеджмент" готова защищать свои права собственности на акции и корпоративные права ПАО "Укртелеком" и его дочерней компании ООО "ТриМоб" в суде.

Об этом говорится в ответе СКМ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, группа еще не получила какие-либо официальные судебные документы относительно ареста акций вышеуказанных компаний. Они продолжают работать в обычном режиме, предоставляя услуги в полном объеме.

"Как контролирующий акционер и собственник ПАО "Укртелеком" и его дочерней компании ООО "ТриМоб", группа "СКМ" заинтересована в объективном и независимом расследовании всех обстоятельств приватизации ПАО "Укртелеком", - заявили в пресс-службе.

"Насколько мы понимаем из публичных заявлений ГПУ, расследования направлены именно на проверку законности и установление всех обстоятельств приватизации "Укртелекома" предыдущими собственниками "Укртелекома" и их конечными бенефициарами", - отмечают в СКМ.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 13 апреля удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте акций "Укртелекома" и "ТриМоба".

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в Интернет.

Напомним, что в конкурсе по приватизации "Укртелекома" в 2011 году участвовала всего одна организация (инвестиционный фонд EPIC), которая купила компанию за 10,5 млрд гривен. Через год она перепродала "Укртелеком" компании СКМ Рината Ахметова.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что компания "Укртелеком" была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.