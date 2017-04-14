АМКУ посоветовал Ахметову, как покупать уголь
Антимонопольный комитет рекомендовал "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "ДТЭК Западэнерго" принять меры по закупке угля для производства электроэнергии на конкурентных основах.
Об этом говорится в сообщении комитета.
"Осуществить закупку в период май-декабрь 2017 года энергетического угля для производства электроэнергии на конкурентных началах, в объеме не менее 10% потребления угля для производства э/э за аналогичный период 2016 года", - говорится в сообщении.
Как отметил представитель "НЭК "Укрэнерго" во время заседания комитета, 10% потребления энергетического угля за предыдущий год, может составить около 2 млн тонн, что является достаточно значимым объемом для рынка энергетического угля.
"Принятию рекомендаций предшествовало проведение комитетом основательного комплексного исследования рынков электроэнергии и энергетического угля", - сообщает АМКУ.
Ранее ДТЭК подтвердил закупку 600 тысяч тонн антрацитового угля из Южно-Африканской республики.
В настоящее время для накопления антрацита временно остановлены Криворожская и
Приднепровская ТЭС компании.
15 марта DTEK EnergyGroup заявила о захвате боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" всех активов "ДТЭК Энерго" на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.
Экономическая правда
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