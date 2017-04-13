ДТЭК Ахметова закупит 600 тысяч тонн антрацита из ЮАР

Энергохолдинг ДТЭК подтвердил закупку 600 тысяч тонн антрацитового угля из Южно-Африканской республики.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

"ДТЭК подтвердил закупку 600 тыс. тонн угля из ЮАР с опцией увеличения до 1 млн тонн. Прибытие первого судна в Украину с 75 тыс. тонн антрацита ожидается в июне. Топливо будет отгружено на антрацитовые ТЭС ДТЭК, которые будут включаться в работу для поддержания стабильности энергосистемы Украины", - сообщается в пресс-релизе.

"В истории Украины - это первый прецедент закупки на дальних рынках таких существенных объемов антрацита в столь сжатые сроки. Данная сделка является первым шагом в реализации стратегии компании по обеспечению собственных ТЭС углем антрацитовой группы в условиях блокады", - цитирует пресс-служба слова директора по коммерческой деятельности "ДТЭК Энерго" Виталия Бутенко.

Таким образом, ДТЭК начинает формировать запасы антрацита на своих ТЭС для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018.

В настоящее время для накопления антрацита временно остановлены Криворожская и

Приднепровская ТЭС компании.

Как известно, 10 марта холдинг "ДТЭК Энерго" остановил почти все угольные шахты на оккупированных территориях Донбасса.

15 марта DTEK EnergyGroup заявила о захвате боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" всех активов "ДТЭК Энерго" на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Экономическая правда