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Рада уволила главу Фонда госимущества Билоуса

Четверг, 13 апреля 2017, 18:02

Депутаты поддержали проект постановления об увольнении Игоря Билоуса с должности председателя Фонда государственного имущества.

"За" проголосовали 242 народных депутата.

Законопроект №6354 был внесен Андреем Иванчуком, главой комитета по вопросам экономической политики.

Как известно, 10 апреля Билоус подал в отставку.

Позже он заявил, что принял решение об отставке самостоятельно.

Экономическая правда

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Фонд госимущества
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