Рада уволила главу Фонда госимущества Билоуса
Четверг, 13 апреля 2017, 18:02
Депутаты поддержали проект постановления об увольнении Игоря Билоуса с должности председателя Фонда государственного имущества.
"За" проголосовали 242 народных депутата.
Законопроект №6354 был внесен Андреем Иванчуком, главой комитета по вопросам экономической политики.
Как известно, 10 апреля Билоус подал в отставку.
Позже он заявил, что принял решение об отставке самостоятельно.
Экономическая правда
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