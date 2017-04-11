Білоус про відставку: Це моє рішення, прошу не вплутувати політику

Глава Фонду державного майна Ігор Білоус заявив, що прийняв рішення про відставку самостійно.

Про це він сказав на прес-конференції у вівторок.

"Насправді, моя місія як професіонала-інвестбанкіра в цьому органі завершена, і я бачу себе далі з точки зору особистісного розвитку. Це не означає, що я піду з інвестиційного бізнесу. Просто все, що я міг зробити на даному етапі - зроблено. Це абсолютно свідоме рішення", - заявив він.

"Ніякої політики в цьому немає. Збіги з іншими подіями - це просто збіги, на які ніхто не розраховував. Рішення - моє, прошу не вплутувати туди політику", - зазначив Білоус.

Відповідаючи на питання про ймовірну кандидатуру свого наступника, він зазначив, що зараз йдуть консультації щодо кількох кандидатів.

При цьому він назвав оптимальним рішенням призначення на цю посаду фахівця, який раніше працював у фонді, так як вона вимагає певних професійних навичок і рівня орієнтації в українському політичному просторі.

Як повідомлялося, 10 квітня Білоус подав у відставку.

Українські новини