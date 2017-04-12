Гройсман рассчитывает реализовать пенсионную реформу с октября

Премьер-министр Украины рассказал о намерениях реализовать проект пенсионной реформы осенью.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Наши расчеты подтверждают, что мы сможем ее реализовать (пенсионную реформу - ЭП) уже с октября", - заявил Гройсман.

Премьер хочет существенных изменений в порядке начисления пенсий:

"Мы ... поднимем пенсии для значительной части пенсионеров. Но не менее важно и то, что мы заложим основу для пенсионной системы, которая уже не вернется до катастрофического состояния, в котором находится сейчас".

Напомним, ранее МВФ заявил, что Украина не может позволить себе медлить со всеобъемлющей пенсионной реформой, в том числе путем повышения эффективного пенсионного возраста.

Впоследствии Гройсман заявил, что в рамках пенсионной реформы будут повышены пенсии для 9 млн пенсионеров и отменено налогообложение пенсий для работающих пенсионеров с 1 октября.

Экономическая правда