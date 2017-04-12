Все разделы
Укр / Рус

Гройсман рассчитывает реализовать пенсионную реформу с октября

Среда, 12 апреля 2017, 11:10

Премьер-министр Украины рассказал о намерениях реализовать проект пенсионной реформы осенью.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Наши расчеты подтверждают, что мы сможем ее реализовать (пенсионную реформу - ЭП) уже с октября", - заявил Гройсман.

Премьер хочет существенных изменений в порядке начисления пенсий:

"Мы ... поднимем пенсии для значительной части пенсионеров. Но не менее важно и то, что мы заложим основу для пенсионной системы, которая уже не вернется до катастрофического состояния, в котором находится сейчас".

Напомним, ранее МВФ заявил, что Украина не может позволить себе медлить со всеобъемлющей пенсионной реформой, в том числе путем повышения эффективного пенсионного возраста.

Впоследствии Гройсман заявил, что в рамках пенсионной реформы будут повышены пенсии для 9 млн пенсионеров и отменено налогообложение пенсий для работающих пенсионеров с 1 октября.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Гройсман пенсии пенсионная реформа
Материалы по теме
Члены Транскаспийского маршрута предложили Украине общее предприятие 11 апреля 2017, 17:20
Гройсман говорит, что независимости набсовета "Нафтогаза" ничего не угрожает 11 апреля 2017, 13:31
Гройсман обещает передать Тимошенко России, если "Нафтогаз" проиграет "Газпрому" 11 апреля 2017, 12:58
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте