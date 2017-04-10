Омеляна осчастливили обыски в "Укрзализныце"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что быстрая реакция правоохранительных органов на его заявления о возможной коррупции в ПАО "Укрзализныця" свидетельствует о том, что он не ошибался в своих предположениях.

Об этом министр заявил на брифинге во Львове в понедельник, комментируя недавние обыски во львовском офисе "Укрзализныци", передает "Интерфакс-Украина".

"После того, как я выразил свое публичное беспокойство относительно ситуации в "Укрзализныци" по возможным коррупционным и другим неэффективным моментам управления этой компанией, я передал все документы в правоохранительные органы", - заявил он.

"Я счастлив, что происходят соответствующие правоохранительные действия, и надеюсь, что точку в этом вопросе поставит суд. Но я вижу, что паузы нет, и это очень важно – значит, я не ошибся в своих предположениях", - сказал Омелян.

Он также выразил надежду на то, что в апреле-мае текущего года министерству удастся вернуть "Укрзализныци" темп реформ периода 2015-16 годах.

"Чрезвычайно важной является стабильная работа "Укрзализныци". Я надеюсь, что в апреле-мае нам удастся отладить и вернуть тот темп реформ, который был в компании в 2015-16 годах, и транспортные компании, компании-производители не будут зависеть от неэффективной работы этой чрезвычайно важной структуры", - подчеркнул министр.

Напомним, 2 марта правоохранители провели 15 одновременных обысков в уголовном производстве относительно злоупотреблений на "Укрзализныце".

Ранее сообщалось, что 27 января Национальное антикоррупционное бюро возбудило дело по эпизоду, связанному с пересмотром цен на дизельное топливо, закупаемое у компании ВОГ "Аэро Джет".