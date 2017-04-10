Боевики "ЛНР" хотят переориентировать шахты на Россию

Полная переориентация угольной промышленности так называемой "ЛНР" на Российскую Федерацию завершится до конца мая.

Об этом заявил один из главарей боевиков Павел Мальгин, пишет Liga.net.

"На данный момент до конца мая мы предполагаем переориентацию полную угольной промышленности", - сказал он.

Подконтрольные боевикам СМИ сообщают, что в первом квартале 2017 года угольные предприятия добыли 311 тысяч тонн угля.

Напомним, ранее главарь террористов "ЛНР" Игорь Плотницкий заявлял, что переориентация "экономики" оккупированной части Луганской области на Россию позволит восстановить прерванные Украиной экономические связи.

Как известно, 10 марта холдинг "ДТЭК Энерго" остановил почти все угольные шахты на оккупированных территориях Донбасса.

15 марта DTEK Energy Group заявила о захвате боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" всех активов "ДТЭК Энерго" на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.