В НКРЭ заявили, что население платит за электричество меньше, чем надо

Стоимость электроэнергии для населения на 57,7% ниже экономически обоснованного уровня, который по состоянию на январь 2017 года составляет 2,31 гривни за 1 кВт-ч.

Об этом сообщили УНИАН в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"Постановлением НКРЭ от 26 февраля 2015 года №220 "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению" предусматривалось привести в марте 2017 года тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей к экономически обоснованному уровню", - заявили в комиссии.

"Однако, на протяжении 2015-2016 годов произошел рост средневзвешенного тарифа на электрическую энергию. Средний розничный тариф на электроэнергию для населения (экономически обоснованный тариф) в январе 2017 года составляет 2,31 гривни за 1 кВт-ч с НДС. То есть, сейчас население платит только 42,29% рыночного уровня тарифа", - говорится в сообщении комиссии.

Таким образом, даже после последнего этапа повышения тарифов, предусмотренного постановлением, население будет оплачивать за электроэнергию меньшее ее рыночной стоимости, а значит полной ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии в марте 2017 года не произойдет.

При этом отмечается, что НКРЭ рассматривает возможность дальнейших мер по приведению тарифов на электроэнергию, которая опускается населению, к экономически обоснованному уровню.

Сейчас тариф для населения составляет 71,4 копейки/кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц, 1,29 гривни/кВт-ч (от 100 до 600 кВт-ч), а при уровне потребления более чем 600 кВт-ч тариф составляет 1,638 гривни/кВт-ч.

Как сообщалось, в феврале 2015 года НКРЭ утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения, предусматривающий поэтапный рост до уровня 90 копеек/кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и 1,68 гривни/кВт-ч - при потреблении более 100 кВт-ч в месяц.

Последний этап повышения запланирован на 1 марта 2017 года.

Как известно, 25 января НКРЭ повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения на 9% и 37%.

Напомним, с 1 июля 2016 года НКРЭ повысила тарифы на тепловую энергию и услуги центрального отопления на 75-90%. Также с 1 июля подорожала горячая вода.