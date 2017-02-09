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МВФ рассмотрит вопрос транша Украине в ближайшее время - фонд

Четверг, 9 февраля 2017, 17:42

Международный валютный фонд планирует рассмотреть предоставление Украине следующего транша в ближайшее время.

Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВФ Джерри Райс, передают "Украинские новости".

"У нас прошли дискуссии с украинскими властями, мы в ближайшее время намерены представить на заседание Совета директоров объединенный доклад по третьему пересмотру программы EFF, а также доклад по экономической ситуации в стране. Мы полагаем, что представление доклада и заседание совета (по Украине) пройдет скоро", - сказал он.

Напомним, вопрос выделения Украине следующего транша отсутствует в плане работы Совета директоров Международного валютного фонда, расписанном до 17 февраля.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что ожидает следующий транш от МВФ в начале февраля.

В сентябре 2016 года МВФ одобрил предоставление Украине 3-го траншав размере 1 млрд долларов.

Как сообщалось, для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно провести пенсионную реформу, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок.

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МВФ деньги
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