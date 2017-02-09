Вопрос транша для Украины снова отсутствует в повестке дня МВФ

Вопрос выделения Украине следующего транша отсутствует в плане работы Совета директоров Международного валютного фонда, расписанном до 17 февраля.

Об этом говорится в материалах МВФ.

Согласно информации, в ноябре планируются консультации с властями Мальты и Португалии.

При этом украинский вопрос в плане работы Совета директоров МВФ отсутствует.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что ожидает следующий транш от МВФ в начале февраля.

В сентябре 2016 года МВФ одобрил предоставление Украине 3-го траншав размере 1 млрд долларов.

Как сообщалось, для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно провести пенсионную реформу, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок.

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Экономическая правда