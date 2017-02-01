Нардепы хотят объявить недоверие НКРЭ из-за повышения тарифов на подключение

Народные депутаты обсуждают постановление о недоверии всему составу Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг из-за существенного повышения тарифов на подключение к электросетям.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от БПП Александр Домбровский.

"Среди народных депутатов началось обсуждение постановления о политическом недоверии всему действующему составу НКРЭ. И о законодательном запрете, "модными словами люстрации", всем действующим членам регулятора участвовать в новом конкурсе, согласно новому закону, который вступил в силу", - написал Домбровский.

Раскритиковал эту инициативу регулятора и нардеп от "Радикальной партии" Виктор Галасюк.

"НКРЭ таки увеличила стоимость нестандартного подключения к электросети в 6 раз. Это искусственный "инфраструктурный налог" на инвестиции в "зеленую" электрогенерацию, на строительство современных промышленных и других объектов, в т.ч. использующих возобновляемые источники энергии. Это искусственный барьер для привлечения частных инвестиций", - написал он.

Ранее депутат от "Самопомочи" Лев Пидлисецкий сообщил, что комитет по ТЭК отказывается обсуждать законопроект о рынке электроэнергии ко второму чтению и переносит его рассмотрение с 8 февраля на дальнейший срок из-за НКРЭ.

Как известно, 31 января НКРЭ утвердила удельную стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год на уровне 3,7-11,3 тысяч грн/кВт.

Экономическая правда