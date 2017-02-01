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Нардепы хотят объявить недоверие НКРЭ из-за повышения тарифов на подключение

Среда, 1 февраля 2017, 19:23

Народные депутаты обсуждают постановление о недоверии всему составу Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг из-за существенного повышения тарифов на подключение к электросетям.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от БПП Александр Домбровский.

"Среди народных депутатов началось обсуждение постановления о политическом недоверии всему действующему составу НКРЭ. И о законодательном запрете, "модными словами люстрации", всем действующим членам регулятора участвовать в новом конкурсе, согласно новому закону, который вступил в силу", - написал Домбровский.

Раскритиковал эту инициативу регулятора и нардеп от "Радикальной партии" Виктор Галасюк.

"НКРЭ таки увеличила стоимость нестандартного подключения к электросети в 6 раз. Это искусственный "инфраструктурный налог" на инвестиции в "зеленую" электрогенерацию, на строительство современных промышленных и других объектов, в т.ч. использующих возобновляемые источники энергии. Это искусственный барьер для привлечения частных инвестиций", - написал он.

Ранее депутат от "Самопомочи" Лев Пидлисецкий сообщил, что комитет по ТЭК отказывается обсуждать законопроект о рынке электроэнергии ко второму чтению и переносит его рассмотрение с 8 февраля на дальнейший срок из-за НКРЭ.

Как известно, 31 января НКРЭ утвердила удельную стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год на уровне 3,7-11,3 тысяч грн/кВт.

Экономическая правда

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НКРЭ Верховная рада
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Комментарии — 2
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IP: 178.92.10.---Adam Viter01.02.2017 22:43
Все правильно. Повна недовіра НКРЕ. Якби хоч виручені кошти від підвищення і так захмарних тарифів йшли в казну держави, а не в приватну кишеню із відкатом для зацікавленим із НКРЕ. Уже сьогодні для підключення електроенергії господарю потрібно викласти величезні кошти і ніяких відтермінувань виплат. Можна ж оплатити підключення в кредит, на протязі якось терміну споживання. Так ні, хочеш підключення до електросітки - гроші на бочку і не менше 15 тисяч, за підключення декількох електричних лампочок економ класу в селі. Взагалі підключення повинно йти за символічну суму коштів, якщо це підключення абонентів у селі, або якщо підключають приватних господарів із зеленим тарифом. Тобто підключають сонячні батареї, або вітряки, які працюють в обох режимах - споживання і віддачі назад електроенергії в загальноукраїнську електромережу.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 178.92.10.---Adam Viter01.02.2017 22:31
Все правильно. Повна недовіра НКРЕ. Якби хоч виручені кошти від підвищення і так захмарних тарифів йшли в казну держави, а не в приватну кишеню із відкатом для зацікавленим із НКРЕ. Уже сьогодні для підключення електроенергії господарю потрібно викласти захмарні кошти і ніяких відтермінувань виплат. Можна ж оплатити підключення в кредит, на протязі якось терміну споживання. Так ні, хочеш підключення до електро-сітки - гроші на бочку і не менше 15 тисяч, за підключення декількох електричних лампочок економ класу в селі. Взагалі підключення повинно йти за символічну суму коштів, якщо це підключення абонентів у селі, або якщо підключають приватних господар із зеленим тарифом. Тобто підключають сонячні батареї, або вітряки, які працюють в обох режимах- споживання і віддачі назад електроенергії в загальноукраїнську електро-мережу.
ВідповістиЗ цитатою
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