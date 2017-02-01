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OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Среда, 1 февраля 2017, 21:00

Обыски в "Укрнафте", рост тарифов на тепловую энергию и другие новости за 1 февраля.

Новости дня:

Про рост тарифов. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на тепловую энергию для бюджетных учреждений и промышленности в среднем на 7,5% - до 1,5 тысяч грн/Гкал по сравнению с действующими тарифами в январе.

Про обыски. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в среду, 1 февраля, провели обыски в крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта".

Про судебные тяжбы. Окружной суд США Южного округа Нью-Йорк принял решение в пользу государства Украина по иску компании "SI Group Consort LTD" на сумму 36,8 млн долл.

Про добычу газа. В 2016 году добыча газа в Украине выросла по сравнению с 2015 годом на 0,5% до 20 млрд кубометров газа.

Про курс. 1 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,95-26,99 гривни за доллар.

Про докапитализацию. Правительство решило докапитализировать государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк соответственно на 3,5 млрд грн и 3 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и обмена их на акции новой эмиссии.

Про Приватбанк. Приватбанк 31 января провел погашение кредитов рефинансирования НБУ на сумму 2,385 млрд грн и выплатил 216 млн грн процентов.

Тексты дня:

"Сами себе монополия. Как кооператив на Тернопольщине отапливает дома "малиной"".

Крестьяне сами обеспечивают себя топливом для собственных домов. Этим топливом стали отходы их основного бизнеса — выращивания малины. Благодаря финансированию ПРООН кооператив приобрел и запустил брикетную линию.

"Как банки благотворительные фонды обокрали".

Бездействие власти привело к тому, что владельцы банков не ответили за совершенные преступления. Украинские институты некачественно очистили банковскую систему, в результате чего пострадало много благотворительных фондов. Сейчас десятки благотворительных программ заморожены, а работа некоторых фондов вообще приостановлена.

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