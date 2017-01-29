ЕС должен заблокировать строительство "Северный поток-2" - Коболев
Европейский союз должен заблокировать проект строительства газопровода Северный поток-2, который даст Кремлю геополитические и финансовые рычаги влияния на Германию, Польшу и Словакию.
Об этом в интервью Reuters заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.
"Мы призываем наших европейских партнеров попытаться посмотреть не на непосредственные последствия, а на один шаг вперед, что произойдет чуть позже, после того, как Nord Stream-2 будет запущен", - сказал Коболев.
По его словам, годовая мощность планируемого подводного газопровода, которая составляет 55 миллиардов кубометров, приведет к эквивалентному падению объемов газа, которые сейчас перекачиваются через Украину и Польшу, и полностью убьет этот маршрут поставок.
"Я не думаю, что это имеет хоть что-то общее с диверсификацией или повышением надежности поставок. Это означает увеличение доминирующего положения "Газпрома" в этой части Европы", - сказал Коболев.
По его словам, Украина остается одним из самых последовательных противников "Северного потока-2".
Коболев сказал, что европейские страны должны быть более осторожными в своих решениях, ведущих к усилению их зависимости от России.
Напомним, в конце октября Еврокомиссия разрешила Газпрому увеличение доступной ему мощности на прокачку газа по газопроводу OPAL, который объединяет Северный поток с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Российскому монополисту ранее были доступны только 50% мощности газопровода.
Решение ЕС позволило российской компании получить доступ еще к 32% мощности трубы и тем самым нарастить экспорт по этому каналу в обход Украины более чем на 9 млрд кубометров газа.
Как известно, Коболев ранее заявил, что доступ Газпрома к OPAL может уменьшить транзитную выручку Украины от прокачки газа на сумму от 290 млн долларов до 425 млн долларов.
В начале декабря польская энергетическая компания PGNiG оспорила решение Еврокомиссии в суде.
Экономическая правда
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ЕС также забыл о подписании договора с Януковичем в ыеврале 2014 года". И что дальше? Такие вот они, а аы им верите жо сих пор!
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Гарвардского плана
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и т.п.
корупційний Нормандський формат,де у РФ чітко не прописаний
статус сторони конфлікту/війни(агресора-окупанта) і через
мінські домовленості примушують Київ до капітуляції на користь РФ.
Тому не варто перейматися залежністю ЄС.
А працювати на завершення війни проти України,яку в ЄС назвали
"ефективним контролем" з боку РФ.
Оскільки Кремль стверджує "ихтамнет" - то там мають бути ЗСУ
і українська влада.
Так званий цивілізований світ має визнати реальність і право буття
України як суверенної незалежної держави і припинити спотворювати реальність,
ігноруючи Будапештський меморандум.