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ЕС должен заблокировать строительство "Северный поток-2" - Коболев

Воскресенье, 29 января 2017, 17:05

Европейский союз должен заблокировать проект строительства газопровода Северный поток-2, который даст Кремлю геополитические и финансовые рычаги влияния на Германию, Польшу и Словакию.

Об этом в интервью Reuters заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Мы призываем наших европейских партнеров попытаться посмотреть не на непосредственные последствия, а на один шаг вперед, что произойдет чуть позже, после того, как Nord Stream-2 будет запущен", - сказал Коболев.

По его словам, годовая мощность планируемого подводного газопровода, которая составляет 55 миллиардов кубометров, приведет к эквивалентному падению объемов газа, которые сейчас перекачиваются через Украину и Польшу, и полностью убьет этот маршрут поставок.    

"Я не думаю, что это имеет хоть что-то общее с диверсификацией или повышением надежности поставок. Это означает увеличение доминирующего положения "Газпрома" в этой части Европы", - сказал Коболев.

По его словам, Украина остается одним из самых последовательных противников "Северного потока-2".

Коболев сказал, что европейские страны должны быть более осторожными в своих решениях, ведущих к усилению их зависимости от России.  

Напомним, в конце октября Еврокомиссия разрешила Газпрому увеличение доступной ему мощности на прокачку газа по газопроводу OPAL, который объединяет Северный поток с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Российскому монополисту ранее были доступны только 50% мощности газопровода.

Решение ЕС позволило российской компании получить доступ еще к 32% мощности трубы и тем самым нарастить экспорт по этому каналу в обход Украины более чем на 9 млрд кубометров газа.

Как известно, Коболев ранее заявил, что доступ Газпрома к OPAL может уменьшить транзитную выручку Украины от прокачки газа на сумму от 290 млн долларов до 425 млн долларов.

В начале декабря польская энергетическая компания PGNiG оспорила решение Еврокомиссии в суде.

Экономическая правда

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Коболев Северный поток
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Комментарии — 7
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IP: 88.113.248.---Леонид Пивоваров29.01.2017 19:06
Spirito:
ЕС также забыл о подписании договора с Януковичем в ыеврале 2014 года". И что дальше? Такие вот они, а аы им верите жо сих пор!
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IP: 5.79.245.---Nik Hoffman29.01.2017 18:44
Да ничего ЕС не должно Украине!
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IP: 93.74.43.---Spirito29.01.2017 18:33
2. Інформація для роздумів:
-Великий геополітичний "Шатун". Кремль про це навіть не підозрює
-Хьюстонский проект на Украине - как продолжение реализации
Гарвардского плана
-План Анаконда. Линия защиты
и т.п.
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IP: 93.74.43.---Spirito29.01.2017 18:26
ЄС забув про Будапештський меморандум і створив з Кремлем
корупційний Нормандський формат,де у РФ чітко не прописаний
статус сторони конфлікту/війни(агресора-окупанта) і через
мінські домовленості примушують Київ до капітуляції на користь РФ.
Тому не варто перейматися залежністю ЄС.
А працювати на завершення війни проти України,яку в ЄС назвали
"ефективним контролем" з боку РФ.
Оскільки Кремль стверджує "ихтамнет" - то там мають бути ЗСУ
і українська влада.
Так званий цивілізований світ має визнати реальність і право буття
України як суверенної незалежної держави і припинити спотворювати реальність,
ігноруючи Будапештський меморандум.
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IP: 93.32.70.---Тарас Шевченко29.01.2017 18:07
Політика політикою, але ще є економічна доцільність і вона показує, що Північний потік экономично вигідний, бо зменшує витрати на транзит. Так за рахунок реалізації Північного потоку 1 ціна газу у Німеччині стала дешевшою ніж у Польщі та країнах Східної Європи і не тому, що Газпром їм скидку зробив. Хто втрачає? Україна та Східна Європа, хоча остання і отримає дешевший газ, проте втратить гроші за транзит. Чи дає Північний потік 2 диверсифікацію? Звісно ні, проте він не міняє залежності Європи від газу Газпрому (як це стверджує Коболєв), бо що Україною, що Північним потоком 2 йде той самий газ з РФ. Країни ЄС не дурні, особливо ті, що з сильною економікою, тому ціна питання це економічне обгрунтування.
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