НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2017 год из-за "минималки 3200"
Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
"Прогноз инфляции на 2017 год пересмотрен с 8% до 9,1%. Прежде всего - из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен с начала года", - сообщает пресс-служба.
Как отмечается, это решение правительства отразится на уровне инфляции как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на продовольственные товары и себестоимости продукции, так и опосредованно через инфляционные ожидания украинцев.
"Увеличение потребительского спроса и себестоимости производства будет формировать дополнительное давление на основные компоненты инфляции в 2017 году: соответственно, базовая инфляция вырастет до 6,3%, а инфляция сырых продуктов - до 7%", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, прогнозируют в НБУ, инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта статистической базы.
"Вместе с тем Национальный банк пока не считает целесообразным применять инструменты монетарной политики для приведения прогноза инфляции до 8%. Ведь это могло бы привести к необоснованной волатильности рыночных процентных ставок и инфляции в будущем, а также затормозить рост экономики, которая выходит из кризиса", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что прогноз инфляции на 2018 год остается без изменений на уровне 6%.
Напомним, правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 14% годовых.
Экономическая правда
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