"Газпром" снова не выдерживает контрактное давление - "Укртрансгаз"

ОАО "Газпром" не выдерживает контрактное давление на российской пограничной ГИС Суджа, где по состоянию на 6 утра по киевскому времени, давление в сторону Украины составил всего 58,8 атмосферы, что на 2% ниже контрактных условий.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

В компании также сообщили, что суточный объем транзита газа в Европу превысил уровень 300 млн кубометров, такая тенденция прослеживается два дня подряд, и является рекордным значением за последние несколько лет.

"С 1 по 24 января через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей протранспортировано 6,525 млрд кубометров голубого топлива, при этом объем поставок транзитного газа с территории РФ составил 6,522 млрд кубометров.

"Украина - надежный транзитер газа, традиционно все заявки выполняются своевременно и в полном объеме", - отмечают в компании.

Напомним, в 2016 году транзит природного газа для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему вырос на 23% и составил 82,2 млрд кубометров.

Как сообщалось, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил о рисках для поставок газа в Европу через Польшу, так как Варшава еще не приняла новые условия для транзита.

Ранее в "Укртрансгазе" и "Нафтогазе" неоднократно заявляли о нарушении условий контрактного договора относительно давления, под которым подается газ на территорию Украины.

"Нафтогаз" уже обращался в Европейскую комиссию с просьбой зафиксировать нарушения "Газпромом" своих контрактных обязательств.