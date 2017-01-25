САП подала новый иск в суд против "ЗТМК" Фирташа

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала новый иск в суд против ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", который входит в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В частности, САП инициирует расторжение договора об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" и возвращение комбината под полное государственное управление.

В связи с этим в декабре 2016 года САП подала в Хозяйственный суд Киева исковое заявление с требованием расторжения договора об учреждении завода.

Однако суд незаконно дважды отказал в рассмотрении дела по существу без надлежащего уведомления прокурора по делу.

"Во избежание затягивания рассмотрения дела после оплаты нового судебного сбора и возврата материалов из Хозяйственного суда города Киева 25 января 2017 САП подала новый иск о расторжении договора об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", - говорится в сообщении.

Отметим, что в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование уголовного производства в отношении директора TOB "ЗТМК" Владимира Сивака, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Фонд государственного имущества на год продлил контракт с директором ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимиром Сиваком, которого подозревают в хищении 492 млн гривен.

Напомним, 23 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ЗТМК из-за растраты средств.

Следствие установило, что в течение 2014-2015 годов подконтрольная Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа компания Tolexis Trading Limited, владеющая 49% акций ЗТМК, выделила этому предприятию 880 млн гривен. Однако директор перечислил 492 млн гривен из этих средств в пользу третьих лиц.

В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию, средства были направлены ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку "Надра" и ООО "Синтез Ресурс" - в счет погашения задолженности госпредприятия "ЗТМК" перед указанными субъектами, тогда как эти платежи должна была осуществить Tolexis Trading Limited на условиях, предусмотренных договором об учреждении ООО "ЗТМК".

26 сентября Cоломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 56 дней с альтернативой внесения залога в размере 5,7 млн гривен.

27 сентября за Сивака внесли залог и он вышел на свободу.

Экономическая правда