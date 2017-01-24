Межбанк закрылся долларом по 27,27 гривни

24 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,22-27,27 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,22-27,27 гривни;

Евро - 29,28-29,34 гривни;

Российский рубль - 0,4593-0,4605 гривни.

Как известно, 24 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 27,18-27,25 гривни за доллар.