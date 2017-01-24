Межбанк закрылся долларом по 27,27 гривни
Вторник, 24 января 2017, 19:13
24 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,22-27,27 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,22-27,27 гривни;
Евро - 29,28-29,34 гривни;
Российский рубль - 0,4593-0,4605 гривни.
Как известно, 24 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 27,18-27,25 гривни за доллар.
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