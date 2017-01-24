Российский "АвтоВАЗ" не прекращал поставки в Украину

Информация о прекращении в текущем году российским АО "АвтоВАЗ" поставок в Украину автомобилей LADA, распространенная СМИ, не соответствует действительности.

Об этом сообщает официальный импортер этих авто в Украине АО "УкрАВТОВАЗ", пишет "Интерфакс-Украина".

"Недавно в сети интернет появился ряд публикаций относительно прекращения поставок автомобилей LADA в Украину. В связи с этим официальный импортер в Украине сообщает: эта информация не соответствует действительности", - отмечается в пресс-релизе компании.

В сообщении отмечается, что в 2016 году действительно был сокращен модельный ряд автомобилей LADA, представленных в Украине, по целому ряду объективных причин.

Основными из них стали сертификация продукции по новым стандартам ЕЭК ООН, вступившим в силу с 1 января 2016 года (введение Евро-5 – ИФ), а также отмена режима свободной торговли с РФ и введение дополнительных антисубсидиционных спецпошлин.

"Результатом стала временная приостановка поставок некоторых семейств LADA", - отмечает пресс-служба.

АО "УкрАВТОВАЗ" - эксклюзивный дистрибьютор автомобилей LADA и оригинальных запасных частей LADA, работающий на рынке Украины с 1995 года.

Согласно сообщению, компания не является ни дочерней компанией ОАО "АвтоВАЗ" (РФ), ни других российских бизнес-структур.

В соответствии с данными НКЦБФР, по состоянию на третий квартал 2016 года в числе крупных акционеров компании – президент корпорации "УкрАВТО" Тариэл Васадзе с пакетом 15% акций (на конец 2015 года зарегистрированной на Кипре компании LA Holding Limited принадлежало 85% акций).

Напомним, ранее СМИ сообщили, что российский "АвтоВАЗ" прекратил поставки автомобилей в Украину.