Российский "АвтоВАЗ" прекратил поставки в Украину - СМИ

Российский "АвтоВАЗ" прекратил поставки автомобилей в Украину.

Об этом CarDiagram сообщили сразу несколько источников на отечественном авторынке.

То, что поставок не было с осени прошлого года, подтверждают и в автосалонах "Лады".

В наличии у дилеров осталось всего две модели – внедорожник "Нива" и универсал "Ларгус". Что же касается "Гранты" и "Калины", то их нет в продаже с 2016-го.

О том, что Lada Granta, один из самых дешевых автомобилей в Украине, исчезла из продажи было известно еще в ноябре прошлого года. С тех пор поставки автомобилей украинским дистрибьюторам "АвтоВАЗ" так и не возобновил.

Один из источников издания утверждает, что "АвтоВАЗ" еще не принял окончательного решения, отгружать ли автомобили в Украину. Представители российского автопроизводителя не могут определиться с ценовой политикой, пишет издание.

Последнее время "Лада" проигрывала ценовую битву тому же ЗАЗу, о чем свидетельствует статистика продаж за 2016 год. А стоимость некоторых моделей и вовсе была на уровне европейских иномарок, говорится в статье.