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Российский "АвтоВАЗ" прекратил поставки в Украину - СМИ

Понедельник, 23 января 2017, 19:01

Российский "АвтоВАЗ" прекратил поставки автомобилей в Украину.

Об этом CarDiagram сообщили сразу несколько источников на отечественном авторынке.

То, что поставок не было с осени прошлого года, подтверждают и в автосалонах "Лады".

В наличии у дилеров осталось всего две модели – внедорожник "Нива" и универсал "Ларгус". Что же касается "Гранты" и "Калины", то их нет в продаже с 2016-го.

О том, что Lada Granta, один из самых дешевых автомобилей в Украине, исчезла из продажи было известно еще в ноябре прошлого года. С тех пор поставки автомобилей украинским дистрибьюторам "АвтоВАЗ" так и не возобновил.

Один из источников издания утверждает, что "АвтоВАЗ" еще не принял окончательного решения, отгружать ли автомобили в Украину. Представители российского автопроизводителя не могут определиться с ценовой политикой, пишет издание.

Последнее время "Лада" проигрывала ценовую битву тому же ЗАЗу, о чем свидетельствует статистика продаж за 2016 год. А стоимость некоторых моделей и вовсе была на уровне европейских иномарок, говорится в статье.

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Россия авто
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Комментарии — 8
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IP: 213.147.167.---Федор Михайловский23.01.2017 23:26
Ну, на конец-то! Пусть это барахло покупают те кто их производит!
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IP: 94.254.144.---Oleh Kobzar23.01.2017 22:25
Хай самі на них їздять :)
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IP: 176.108.7.---mukha23.01.2017 21:36
Прощай ватник! Прощай и никогда не возвращайся...
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IP: 68.148.110.---Kobel Ihor23.01.2017 21:29
я плякаль, ридаль і бився головов об одвірок
Поверніть міталолом!
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IP: 188.231.181.---Sergey Yakuba23.01.2017 20:42
Ура!!!
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