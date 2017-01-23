Нацбанк снова укрепил официальный курс гривни
Понедельник, 23 января 2017, 20:35
Национальный банк повысил официальный курс гривни по отношению к доллару на 9 копеек до 27,33 гривни за доллар.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Так, на 24 января официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,28 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5934 гривни.
Как известно, 23 января котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,25-27,31 гривни за доллар.
Экономическая правда
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Комментарии — 1
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IP: 46.201.50.---Oleg Bugaets23.01.2017 23:31
10 копійок сюди 10 копійок туди-зміцнив посилив