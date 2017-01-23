Нацбанк снова укрепил официальный курс гривни

Национальный банк повысил официальный курс гривни по отношению к доллару на 9 копеек до 27,33 гривни за доллар.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Так, на 24 января официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,28 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5934 гривни.

Как известно, 23 января котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,25-27,31 гривни за доллар.

Экономическая правда