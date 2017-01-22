OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Главные новости выходных:

"Антонов" может получить британскую технику.

Как сообщается, возможность оснащения украинской авиации техникой от британских компаний и углубление военно-технического сотрудничества обсудили руководители ГК "Укроборонпром" и Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Количество аварий с Tesla сократилось на 40% после внедрения автопилота.

Национальное управление безопасностью движения на трассах США проанализировало все данные за период с 2014 до 2016 года о пробеге и активации подушек безопасности в электромобилях Model X и Model S. Данные показывают, что после установки системы Autosteer (автоматического подруливания) частота аварий снизилась на 40%.

Стоимость госсобственности Украины, подлежащей приватизации, завышают.

"Мы слишком переоцениваем стоимость госсобственности и уровень ее привлекательности. У нас более 90% госактивов введено в эксплуатацию 50-150 лет назад, их отдельные части украдено или незаконно продано, а если говорить про госпредприятия - большинство имеет немалые долги. Все это сказывается по их привлекательности", - заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус.

Китайский Центробанк сделал крупнейшую интервенцию за всю историю страны.

Денежный рынок Китая в начале этой недели получил крупнейшее за всю историю страны вливание средств - 1,13 триллиона юаней - от Народного банка Китая (НБК).