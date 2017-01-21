“Антонов” може отримати британську техніку по програмі імпортозаміщення

"Укроборонпром" та Великобританія розширять співпрацю в рамках програми імпортозаміщення.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Як повідомляється, можливість оснащення української авіації технікою від британських компаній та поглиблення військово-технічної співпраці обговорили керівники ДК "Укроборонпром" та Міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон.

"Я мав змогу на власні очі переконатися у міцних економічних та торговельних зв’язках між ДП "Антонов" та британськими компаніями. Це особливі відносини, які ми сподіваємось поглибити в той час, коли наша країна виходить на новий рівень. Ми рішуче підтримуємо наших українських друзів", – зазначив Міністр оборони Великої Британії, після ознайомлення з новітнім літаком Ан-132, який створювався за участю британських компаній.

За словами президента "Антонов" Олександра Коцюби, "Антонов" співпрацює з британськими компаніями майже 30 років.

"Саме британські комерсанти з компанії "Ейр Фойл" стали вчителями "Антонов" з організації роботи на світовому ринку повітряних перевезень вантажів літаками "Руслан" та "Мрія"", - зазначив він.

"Ми також високо цінуємо участь партнерів з Великої Британії, які постачають комплектуючи для виробництва сучасних літаків від "Антонова", – зауважив Коцюба.

Він додав, що з січня 2017 року в передмісті Лондона працює представництво "Авіаліній Антонова" – "Dreamlifts Ltd".

Нагадаємо, що у грудні державний авіабудівний концерн "Антонов" презентував новий вантажний літак АН-132D.

Нещодавно Міністр Інфраструктури Володимир Омелян заявив, що літаки державного підприємства "Антонов" отримають сертифікацію Європейського союзу.