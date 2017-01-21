Всі розділи
Укр / Рус

“Антонов” може отримати британську техніку по програмі імпортозаміщення

Субота, 21 січня 2017, 11:50

"Укроборонпром" та Великобританія розширять співпрацю в рамках програми імпортозаміщення.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Як повідомляється, можливість оснащення української авіації технікою від британських компаній та поглиблення військово-технічної співпраці обговорили керівники ДК "Укроборонпром" та Міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон.

"Я мав змогу на власні очі переконатися у міцних економічних та торговельних зв’язках між ДП "Антонов" та британськими компаніями. Це особливі відносини, які ми сподіваємось поглибити в той час, коли наша країна виходить на новий рівень. Ми рішуче підтримуємо наших українських друзів", – зазначив Міністр оборони Великої Британії, після ознайомлення з новітнім  літаком Ан-132, який створювався за участю британських компаній.

За словами президента "Антонов" Олександра Коцюби, "Антонов" співпрацює з британськими компаніями майже 30 років.

"Саме британські комерсанти з компанії "Ейр Фойл" стали вчителями "Антонов" з організації роботи на світовому ринку повітряних перевезень вантажів літаками "Руслан" та "Мрія"", - зазначив він.

"Ми також високо цінуємо участь партнерів з Великої Британії, які постачають комплектуючи для виробництва сучасних літаків від "Антонова", – зауважив Коцюба.

Він додав, що з січня 2017 року в передмісті Лондона працює представництво "Авіаліній Антонова" – "Dreamlifts Ltd".

Нагадаємо, що у грудні державний авіабудівний концерн "Антонов" презентував новий вантажний літак АН-132D.

Нещодавно Міністр Інфраструктури Володимир Омелян заявив, що літаки державного підприємства "Антонов" отримають сертифікацію Європейського союзу.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Антонов Укроборонпром
Матеріали за темою
Літаки "Антонова" отримають сертифікацію ЄС - Омелян 17 січня 2017, 12:11
"Антонов" запропонував Трампу свій літак замість Boeing 7 грудня 2016, 11:51
ДП "Антонов" шукає 703 мільйони доларів на запуск виробництва 5 грудня 2016, 13:10
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті