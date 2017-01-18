OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Новые маршруты Wizz Air, дефицит Пенсионного фонда, новый статут "Укрзализныци" и мясо по 4 тысячи гривен за килограмм.

Хорошие новости про Wizz Air. С апреля этого года лоукостер Wizz Air будет осуществлять полеты из аэропорта Львов им. Данила Галицкого во Вроцлав. Цена билетов начинается от 619 грн.

"Пассажиры смогут пересаживаться на 9 других направлений из Вроцлава. Также, из Киева будут летать новые рейсы в Варшаву, Нюрнберг и Копенгаген. В целом Wizz Air открывает 4 рейса", - заявил корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.

Но есть одно но. Wizz Air не планирует возобновлять работу компании "Визз Эйр Украина".

Про Пенсионный фонд. Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с дефицитом 141,5 млрд гривен.

"Вообще бюджет Пенсионного фонда растет по сравнению с 2016 годом, где у нас было 257 млрд гривен до 284 млрд гривен", - заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Про "Укрзализныцю". Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления УЗ. Зачем? Непонятно и никто не хочет комментировать.

Про гривню. 18 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,56-27,62 гривни за доллар.

Про газ. Объясняем, какой газ покупает Украина – российский или европейский, что будет, если "Газпром" откажется от транзита, и как работает реверс.

И немного "зрады":

Госшахта купила мяса по 4 тысячи гривен за килограмм.

СБУ заявляет о сговоре таможни с компаниями Курченко.

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