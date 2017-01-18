Суд продлил домашний арест экс-главе банка "Михайловский"

Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении прошения прокуратуры об изменении меры пресечения экс-главе банка "Михайловский" Игорю Дорошенко с ночного домашнего ареста на содержание под стражей.

Об этом пишет FinClub.

Прокуратура пыталась оспорить решение Шевченковского районного суда Киева от 3 декабря, благодаря которому Дорошенко вышел на свободу в декабре 2016 года.

"В декабре закончились 60 дней предыдущего решения суда о содержании под стражей и прокуратура подавала ходатайство о продлении его содержания в СИЗО", - рассказал партнер компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Мы подготовили возражения, что нет смысла его содержать под стражей, ведь он сотрудничает со следствием. На что он может повлиять, если за полгода они уже изъяли все документы и опросили свидетелей? Поэтому мы попросили изменить ему меру пресечения на период досудебного следствия на ночной домашний арест с 8 вечера до 7 утра", - сказал он.

По словам Кравца, суд, выслушав ходатайство прокуратуры, удовлетворил его частично, изменив содержание под стражей на ночной домашний арест.

После чего, отмечет он, прокуратура обжаловала решение Шевченковского районного суда Киева об изменении меры пресечения.

"И 16 января Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского суда", - сказал Кравец.

В начале февраля завершаются 60 дней домашнего ареста Дорошенко. "Прокуратура вновь может подать ходатайство о продлении и изменении меры пресечения, или ничего не делать. Тогда фактически меры пресечения снимаются. Досудебное следствие продолжается", - рассказал он.

В мае в банк "Михайловский" была введена внешняя администрация. Позже стало известно, что за день до этого банк продал свои кредиты другим финкомпаниям.

23 мая правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО "Банк Михайловский" в категорию неплатежеспособных.

В июле Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка.

Прокуратура Киева рассчитывает привлечь к ответственности владельцасети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" и ТОЦ Gulliver Виктора Полищука за банкротство банка "Михайловский", в котором он ранее владел 92,501% уставного капитала.

Национальный банк оценил нанесенные владельцем банка "Михайловский" Виктором Полищуком убытки в 23 млрд гривен.

Подробнее о том, что произошло с банком "Михайловский" можно почитать в материале "Экономической правды".

Ранее в своей колонке на ЭП Рожкова рассказывала о событиях в банке "Михайловский".