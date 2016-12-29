Падение гривни не связано с национализацией Приватбанка - НБУ

Девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связано с переходом Приватбанка в государственную собственность.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Олег чури, передает пресс-служба регулятора.

"С одной стороны, предложение валюты сдерживает наличие гривневой ликвидности и, соответственно, отсутствие необходимости продавать валютную выручку у компаний-экспортеров, которые в течение прошлой и текущей недели получили возмещение НДС на сумму 12,5 млрд гривен", - сказал Чурий.

С другой стороны, по его словам, существенно вырос спрос на иностранную валюту со стороны участников рынка, вызванный необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

"Вместе с тем отмечаем, что девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связано с переходом Приватбанка в государственную собственность. Утверждение, что отток депозитов из банка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности", - уверяет заместитель председателя НБУ.

"В целом фундаментальных предпосылок для колебаний курса гривни пока нет - рыночные факторы пока являются благоприятными для валютного рынка. Продолжает поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохраняется благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", - подытожил Чурий.

Напомним, Национальный банк объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты, чтобы предотвратить колебания курса гривни. Объем аукциона - до 100 млн долларов.

29 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:30 установились на уровне 27-27,2 гривни за доллар.