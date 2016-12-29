Гривня на межбанке продолжает снижаться

29 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:30 установились на уровне 27-27,2 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27-27,2 гривни;

Евро - 28,22-28,42 гривни;

Российский рубль - 0,4476-0,4514 гривни.

28 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,95-27,15 гривни за доллар.

Национальный банк на 29 декабря снизил официальный курс гривни на 24 копейки и установил его на уровне 26,89 гривни за доллар.