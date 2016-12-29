Монетизация субсидий запустит рынок газа для населения - Коболев

Монетизация субсидий, которые получает население на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика.

Об этом на встрече с журналистами 28 декабря заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНИАН.

"Ключом для запуска рынка газа для населения является модернизация системы субсидий", - сказал Коболев, добавив, что он поддерживает вариант монетизации субсидий.

По его словам, нынешняя система субсидирования не дает экономических стимулов для экономии газа получателями субсидий.

"Чтобы правильно работал рынок, нужно, чтобы у субсидиантов были стимулы экономить… Они будут больше экономить, мы будем меньше импортировать, и это будет снижать цену", - отметил глава "Нафтогаза".

Как сообщалось, Министерство социальной политики не видит в ближайшей перспективе возможности перевода финансирования субсидий для населения в денежные средства, поскольку для этого не созданы необходимые условия.