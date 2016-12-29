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Монетизация субсидий запустит рынок газа для населения - Коболев

Четверг, 29 декабря 2016, 11:34

Монетизация субсидий, которые получает население на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика.

Об этом на встрече с журналистами 28 декабря заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНИАН.

"Ключом для запуска рынка газа для населения является модернизация системы субсидий", - сказал Коболев, добавив, что он поддерживает вариант монетизации субсидий.

По его словам, нынешняя система субсидирования не дает экономических стимулов для экономии газа получателями субсидий.

"Чтобы правильно работал рынок, нужно, чтобы у субсидиантов были стимулы экономить… Они будут больше экономить, мы будем меньше импортировать, и это будет снижать цену", - отметил глава "Нафтогаза".

Как сообщалось, Министерство социальной политики не видит в ближайшей перспективе возможности перевода финансирования субсидий для населения в денежные средства, поскольку для этого не созданы необходимые условия.

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Нафтогаз Коболев
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Комментарии — 1
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IP: 80.249.227.---Vladimir Khotenko29.12.2016 12:54
Вони будуть більше економити, ми будемо менше імпортувати, і це буде знижувати ціну - они там все с головой не дружат? Если ты меньше покупаешь, то почему цена должна стать дешевле? Это на кого рассчитано и при чем тут появление рынка? Разве подорожание газа в 7 раз привело к появлению рынка поставщиков? Нет... а почему удешевление (предположительное) должно к этому привести? Бред какой-то...
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