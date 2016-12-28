Земельную реформу необходимо провести до 2020 года - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна до 2020 года провести качественную земельную реформу.

Об этом он сказал во время заседания правительства, представляя планы Кабинета министров.

"В бюджете на 2017 год мы очень четко предусмотрели наши приоритеты, в том числе и агропромышленный комплекс. То есть у нас есть сектора, которые могут быть очень серьезными, прочными для потенциального роста, в том числе АПК, который тоже должен быть реформирован", - заявил премьер.

"И мы считаем, что к 2020 году мы должны провести качественную земельную реформу в интересах украинских граждан и нашего государства", - отметил Гройсман.

"Мы с вами должны стимулировать развитие агропромышленного комплекса через различные программы поддержки и в этом году мы уже будем иметь поддержку животноводства, поддержку садоводства и поддержку сельскохозяйственного машиностроения", - сказал Гройсман.

По его словам, также очень важно добиться качества и безопасности пищевых продуктов.

"Если мы только задумаемся, мы поймем, что эта система является в Украине несовершенной. Поэтому создание новой системы, которая будет отвечать за качество и безопасность пищевых продуктов - наш стратегический приоритет", - сказал Гройсман.

Напомним, 6 октября Рада приняла закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой заявил, что рынок земли следует начать с возможности продажи права его аренды.

Требование о принятии закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" содержится в меморандуме, который Украина накануне подписала с МВФ.

Требование открыть рынок земли озвучил также президент Петр Порошенко, выступая в начале сентября в парламенте. Он заявил, что отсутствие открытого рынка земли сдерживает приток инвестиций в аграрный сектор, который является одним из главных поставщиков валюты в страну.

Согласно программе действий Кабинета министров на 2016 год, предлагается открыть рынок земли в два этапа - с 2017 года начать торговлю государственными землями сельхозназначения, а с 2019 года разрешить украинцам торговать землей сельхозназначения.

Ранее "Экономическая правда" написала editorial на тему продления моратория на продажу земли.

Экономическая правда