OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Финплан "Укрзализныци", подорожание сигарет на 5 гривен и 350 миллионов долларов в оборонном бюджете США для Украины – главное за выходные.

Обама подписал оборонный бюджет США с 350 миллионами долларов помощи Украине.

Документом предусмотрено предоставить средства для оборонной помощи Украине, в том числе летальных оборонительных видов вооружений. Перечень видов помощи расширен включением средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ.

Сигареты подорожают на 5 гривен после повышения акцизов.

"В среднем цена пачки сигарет должна вырасти на 4,5-5 грн – до 23 грн", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор отдела корпоративных вопросов и коммуникаций компании "JTI Украина" Александр Когут.

По его словам, представители отрасли уже несколько лет настаивают на необходимости принятия долгосрочного плана повышения акцизных ставок – на 3-5 лет.

В Мининфраструктуры согласовали, но раскритиковали финплан УЗ.

Параметры финплана не уточняются, но в ведомстве говорят, что не увидели системной позиции по распределению 12 млрд гривен капинвестиций, направленных на развитие УЗ в 2017 году.

"Финансовый план является откровенно слабым. Он не отражает в полной мере весь спектр направлений развития компании в следующем году. Финплан согласован в целом, иначе работа компании оказалась бы на грани остановки. Однако, мы ожидали другой подход", - заявил Министр инфраструктуры Владимир Омелян, добавив, что он подчеркивал необходимость разработки детального и системного финансового плана еще с сентября текущего года.

И еще про УЗ:

Почти за год "Укрзализныця" увеличила остаток средств на текущих счетах до 7,5 миллиарда гривен с 3,2 миллиарда гривен на начало года.

Одновременно общество уменьшило кредитный портфель почти 5,4 млрд грн, и до конца года намерена дополнительного его сократить почти на 1 млрд грн.

Так, по состоянию на начало 2016 года кредитный портфель, в сопоставимых условиях, составлял 46,9 млрд грн, тогда как на 20 декабря его размер сократился до 41,5 млрд грн. В том числе удалось уменьшить финансовые обязательства общества, срок исполнения которых уже наступил, на 1,3 млрд грн - до 4,9 млрд грн (не включая задолженность ГП "Донецкая железная дорога").