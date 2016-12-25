У Мінінфраструктури погодили, але розкритикували фінплан УЗ

Міністерство інфраструктури України погодило фінплан ПАТ "Укрзалізниця" на 2017 рік.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає ЦТС.

Параметри фінплану не уточнюються, але у відомстві говорять, що не побачили системної позиції щодо розподілу 12 млрд гривень капінвестицій, спрямованих на розвиток УЗ в 2017 році.

"Фінансовий план є відверто слабким. Він не відображає повною мірою весь спектр напрямків розвитку компанії в наступному році. Фінплан узгоджений в цілому, інакше робота компанії була б на межі зупинки. Однак, ми очікували інший підхід", - заявив міністр, додавши, що він наполягав на необхідності розробки детального і системного фінансового плану ще з вересня поточного року.

Перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов також залишився незадоволений, зокрема, зазначивши, що процедура планування "Укрзалізниці" залишилася такою ж, як була 5, 10 і 15 років тому.

"Зберігся радянський підхід до планування: підрозділи УЗ подають плани, їх ріжуть, окремі пункти стверджують і включають в один єдиний фінплан компанії. Це - не той підхід, якого ми очікували від нової команди, яка, в першу чергу, повинна ввести європейське бачення розвитку компанії, а не збирати фінплан, як пазли з різних картинок", - обурився чиновник.

Кравцов також зазначив, що викликають багато питань плани керівництва УЗ із закупівлі нових вагонів і локомотивів.

"Оновлення рухомого складу - пріоритетне завдання. Але відсутність системного бачення і плани із закупівлі тепловозів замість електровозів викликають більше питань, ніж дають відповідей", - додав він.

З МІУ проект фінплану спрямований на узгодження до відповідних ЦОВВ, після чого він буде внесений на розгляд Кабінету міністрів.