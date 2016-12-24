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Тарута: председатель НБУ скрыла в декларации долг перед ней на 15 миллионов

Суббота, 24 декабря 2016, 15:02

В электронной декларации руководитель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева скрыла долг частного учреждения перед ней в сумме 15 миллионов.

Об этом в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале ZIK заявил народный депутат, председатель совета директоров компании "Индустриальный союз Донбасса" Сергей Тарута.

"Глава НБУ нарушила закон о принципах предотвращения коррупции. В своей декларации в графе №12 она не указала долги третьих лиц перед ней. Однако, один из владельцев компании ICU Макар Пасенюк утверждает, что они еще не выплатили Валерии Гонтарева трехлетние дивиденды за акции компании", - сообщил нардеп.

По его словам, долг частной компании составляет около 15 млн. Тарута убежден, что Гонтарева должна была это указать в декларации. Кроме того, нардеп увидел конфликт интересов в действиях руководительницы НБУ.

"У ICU есть банк "Авангард", а это напрямую свидетельствует о конфликте интересов. Поскольку у Гонтаревой есть акции компании, которая владеет банком, деятельность которого, в свою очередь, контролируется НБУ. Это является прямым нарушением", - считает Тарута.

Он добавил, что обратился по этому поводу в милицию и сообщил факты, которые, по его мнению, свидетельствуют о злоупотреблениях руководителя Нацбанка Украины.

В свою очередь, председатель НБУ Гонтарева утверждает, что владелец компании "ИСД" нардеп и бизнесмен Сергей Тарута имеет задолженность перед украинскими банками на 2,5 миллиарда гривен.

По ее словам, Тарута еще до кризиса задолжал банковской системе Украины и международным инвесторам более 3 миллиардов долларов. Реструктуризация этих долгов началась в 2009 году.

Ранее Тарута уже направил депутатское обращение в НАБУ, в котором говорится о возможном предоставлении главой Нацбанка Валерией Гонтаревой недостоверных данных о доходах в декларации за 2015 год.

Как известно,  в октябре перед началом встречи стран-членов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне нардеп Сергей Тарута распространял брошуру "Гонтарева. Угроза экономической безопасности Украины".

В сборнике были выдвинуты обвинения о коррупционной деятельности Гонтаревой, развале банковской системы и создании угрозы экономической безопасности Украины.

Тарута заявлял о намерении группы депутатов зарегистрировать проекты постановления об увольнении Гонтаревой и создать временную следственную комиссию по расследованию деятельности НБУ.

13 октября НБУ обратился к СБУ, ГПУ и НАБУ с просьбой открыть уголовные производства в отношении Таруты в связи с распространением провокационных материалов с обвинениями в адрес главы НБУ Гонтаревой.

В НБУ считают, что такие действия направлены на подрыв экономической и информационной безопасности Украины, что подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.

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Гонтарева Тарута НБУ
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IP: 78.111.24.---Олександр Віталійович24.12.2016 16:11
а долги Советствого сбербанка надо было указывать? :)
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