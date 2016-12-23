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Минагропрод: Украина потеряла 43 миллиарда на моратории на продажу земли

Пятница, 23 декабря 2016, 12:12

Из-за отсутствия свободного рынка сельхозземель Украина потеряла предположительно 43 млрд долл. с 2004 года.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, передает AgroPortal.

"Мы никогда не узнаем, какой нереализованный потенциал был подавлен мораторием и каких показателей мы могли бы достичь на сегодня, если бы запустили свободное обращение земель 5-10 лет назад, как другие постсоциалистические страны. Простейшие расчеты, построенные на сопоставлении урожайности, свидетельствуют о потере 3,3 млрд долл. ежегодно, или 43 млрд долл. с 2004 года", — сказал он.

Вместе с тем, ограничения на рынке земли не помешали украинскому АПК стать феноменально успешным, генерируя до 12% ВВП страны, обеспечивая треть экспортной выручки и выведя Украину в рейтинг ТОП-10 поставщиков зерновых на мировой рынок, добавил Мартынюк.

Напомним, 6 октября Рада приняла закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой заявил, что рынок земли следует начать с возможности продажи права его аренды. Кутовой подчеркнул, что принятие закона не означает на самом деле продажу земли.

Требование о принятии закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" содержится в меморандуме, который Украина накануне подписала с МВФ.

Требование открыть рынок земли озвучил также президент Петр Порошенко, выступая в начале сентября в парламенте. Он заявил, что отсутствие открытого рынка земли сдерживает приток инвестиций в аграрный сектор, который является одним из главных поставщиков валюты в страну.

Согласно программе действий Кабинета министров на 2016 год, предлагается открыть рынок земли в два этапа - с 2017 года начать торговлю государственными землями сельхозназначения, а с 2019 года разрешить украинцам торговать землей сельхозназначения.

Ранее "Экономическая правда" написала editorial на тему продления моратория на продажу земли.

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IP: 176.10.99.---Полтавський Козак23.12.2016 14:03
так.він правий. офшори олігархату втратили 43 млрд.
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IP: 176.8.162.---Vasiliy Parfenyuk23.12.2016 13:36
Вам би все продати і намити за кордон-от ваша гнила думка про Україну, народ для вас мухи
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