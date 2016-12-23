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Гройсман говорит, что ищет новый подход к очистке ОПЗ от долгов

Пятница, 23 декабря 2016, 12:00

Одесский припортовый завод (ОПЗ) сейчас находится в сложном положении из-за неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка удобрений, неэффективного управления, а также использованя его ранее в целях коррупции и для разного рода махинаций.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на "Часе правительства" в Верховной Раде, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы видим факт неэффективного управления заводом, в том числе и Фондом госимущества. Ищем новый подход к очистке предприятия от долгов и вывода из состояния убыточности", - сказал он.

Гройсман добавил, что нынешняя себестоимость продукции предприятия "неприемлема" с учетом конъюнктуры рынка.

"Мы ищем правильные варианты, которые помогут обеспечить ритмичную работу. Для нас важно найти правильное решение по оздоровлению и качественной работе ОПЗ, будем этим заниматься", - заявил премьер.

Народный депутат Алексей Гончаренко, который ставил вопрос о дальнейшей судьбе ОПЗ, среди возможных вариантов называл передачу его в управление "дочке" "Нафтогаза" "Укргаздобыча" или перевода на толлинговые схемы, однако глава правительства в своем ответе уклонился от такой конкретики.

Как сообщалось, ранее Гройсман заявил о неэффективности работы Фонда государственного имущества Украины из-за провала приватизации ОПЗ.

В свою очередь, Билоус сообщил, что не намерен подавать в отставку из-за критики со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана, который заявил, что ФГИ не способен эффективно проводить приватизацию при нынешнем руководстве.

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ОПЗ Гройсман
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IP: 176.37.153.---Антонина Зубко23.12.2016 12:30
а что же раньше не искали других подходов? а теперь когда ОПЗ уже довели до нищеты, что ни один инвестор не хочет деньги в него вкладывать,теперь Кабмин начал думать! раньше нужно было думать,когда еще первый этап приватизации был и цена на завод была высокой
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