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Ахметов недоплатил. Сколько на самом деле стоит 25% "Западэнерго"

Ахметов недоплатил. Сколько на самом деле стоит 25% "Западэнерго"

Справедливая цена 25-процентного пакета акций компании - 2,4 млрд грн. Однако на аукционе в пятницу этот пакет продали за 0,4 млрд грн. (Укр.)
Вторник, 22 августа 2017, 09:00
Андрей Герус
экс-член НКРЭКУ, член правления бизнес-совета "Цена государства"

Чи справедлива ціна приватизації 25% "Західенерго"? На мою думку, ні.

У п'ятницю Фонд держмайна України продав 25% акцій за 417 млн грн.

Це відповідає вартості всього "Західенерго" 1,7 млрд грн.

На аукціоні навіть був другий учасник, у ході торгів ціна піднялася на 20%.

Вступ

"Західенерго" виробляє електроенергію і продає її ДП "Енергоринок" за встановленою НКРЕКП ціною. Працює на вугіллі марки "Г", яке видобувається в Україні. Антрацит не споживає.

Роль "Західенерго" у бізнес-моделі групи ДТЕК — спалювати вугілля, яке видобувається на іншому підприємстві ДТЕК — "Павлоградвугілля". Продати вугілля такої якості (сірка понад 2%) у таких обсягах нереально навіть з дисконтом.

Залишити ж сірку у хмарах Бурштина, Ладижина та Добротвора, а в Європу гнати чисту електрику — реально. Тим більше, таке вугілля в тарифи зараховують за ціною "Роттердам+" — по 2 тис грн/т при собівартості близько 900 грн/т.

Основна частина

Очевидно, що у "Західенерго" одна економіка, але абсолютно інша — у пари "ДТЕК "Павлоградвугілля" — "ДТЕК "Західенерго". Правда, і консервативні аналітики, і навіть генпрокурор Луценко схиляються до думки, що ДТЕК, який видобуває 75% всього вугілля, є монополістом на ринку вугілля марки "Г".

Власне, якби не було монополії і зловживання нею, то "Павлоградвугілля" продавало би всім свій товар за однією ціною. Однак 2016 року своїм продавали по 1 067 грн, для всіх інших говорили, що ціна — понад 1 500 грн.

У європейських країнах це називається "нерівні умови" та вважається зловживанням монопольним становищем, в Україні, на жаль, поки ні. Це перший "нюанс по-українськи", який впливає на загальну картинку.

У 2016 році на "Західенерго" було спалено 7,5 млн тонн вугілля, з яких близько 7 млн тонн — з "Павлоградвугілля". Це понад 50% всього вугілля з Павлограда за 2016 рік. Отже, "Західенерго" — ключове підприємство для спалення свого вугілля марки "Г" за роттердамською ціною.

Таким чином, 7 млн тонн х (2000 - 900) = 7,7 млрд грн заробітку на рік зв'язки "Павлоград-Західенерго". Це заробіток ДТЕК.

"Західенерго" може купити вугілля і без Павлограда (Польща, Росія, державні шахти, Роттердам, врешті. Однак Павлоград не зможе продати своє вугілля без "Західенерго" через високий вміст сірки.

У цій ситуації "Західенерго" не діє у власних господарських інтересах. Це просто цех для спалювання вугілля в інтересах вертикально-інтегрованої групи, де ухвалюються всі рішення. Менеджмент "Західенерго" несамостійний і абсолютно не зацікавлений у закупівлі дешевшого вугілля, хоча міг би це робити.

З точки зору підприємства і його міноритарних акціонерів це, звісно, абсурдно, а може, й злочинно, але такі реалії. Це другий "нюанс по-українськи".

Поділімо ці 7,7 млрд грн заробітку навпіл між двома учасниками пари. Отже, валовий прибуток "Західенерго" 7,7 млрд грн х 0,5 = 3,85 млрд грн на рік. Якщо припустити, що компанія коштує п'ять таких прибутків, то її вартість становитиме 19,3 млрд грн, а вартість пакета акцій 25% — 4,8 млрд грн.

Хоча пакети акцій 25% і дають вплив на підприємство, особливо якщо вони у руках держави, але для їх оцінки зазвичай застосовується дисконт. Такі дисконти зазвичай становлять від 15% у цивілізованих правових країнах до 50%. З усією повагою до наших трирічних рішучих реформ застосуємо дисконт 50%.

Висновок

Отже, справедлива ціна 25-відсоткового пакета акцій — 2,4 млрд грн. Однак на аукціоні у п'ятницю цей пакет був проданий за 0,4 млрд грн. Можна придумувати різні дисконти, але перетворити вартість 2,4 млрд грн на 0,4 млрд грн буде важко.

Ви, звичайно, можете сказати: "А чому ніхто не запропонував більше?". Як мінімум, є два "нюанси по-українськи", про які я писав вище.

Перший: на ринку вугілля "Західенерго" — де-факто монополія, діють нерівні правила гри.

Другий: "Західенерго" не діє у своїх інтересах та інтересах всіх акціонерів. Він діє в інтересах вертикально-інтегрованої компанії ДТЕК. А продавалося 25% не ДТЕК, а "Західенерго", тому в таких умовах ДТЕК завжди зможе заплатити більше, ніж якийсь сторонній інвестор.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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