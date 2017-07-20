Жилье для атошников: бесконечная история

З початком бойових дій на сході України чимало сімей військових потребує соціальної допомоги.

Крім соціального захисту та грошової допомоги, держава забезпечує житлом сім'ї загиблих і тих, хто отримав інвалідність внаслідок поранення в зоні АТО.

Порядок одержання соціальної допомоги регулює урядова постанова "Про забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".

Згідно з документом, існує кілька програм, які забезпечують пільговим житлом сім'ї загиблих та поранених військовослужбовців.

Так, Мінфін надає субвенції місцевим бюджетам на будівництво або придбання житла для сімей загиблих або інвалідів першої та другої груп. Міноборони надає житло за програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців...".

Також за бюджетною програмою Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО виділяються кошти на забезпечення житлом осіб, які брали участь в АТО та забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок.

Проте навіть на такій відповідальній справі чиновники знайшли спосіб заробити.

Закупівлі за завищеними цінами

Щорічно бюджетні кошти розподіляються між згаданими відомствами.

У 2015 році Мінфін надав місцевим бюджетам 367 млн грн субвенцій, Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО витратила 29,25 млн грн, Міноборони — понад 760 млн грн. У 2016 році видатки на ці потреби збільшилися. На субвенції для місцевих бюджетів Мінфін виділив 416,83 млн грн, а Держслужба — 40,7 млн грн.

Мова йде про великі суми, які приваблюють чиновників. Як виявилося, посадовці розпоряджаються виділеними коштами на власний розсуд, а іноді — у власних інтересах. Розпорядники коштів спеціально купують нерухомість за завищеною ціною, розподіляючи надлишок між собою та керівництвом фірм-продавців.

Наприклад, посадовці департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Черкаської облдержадміністрації придбали 16 помешкань у будинку за цінами, що перевищують ринкові на понад 4,5 млн грн.

Після публікації фактів порушень ми звернулися до управління північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області з проханням провести ревізію фінансової діяльності департаменту. Поліція Черкащини почала кримінальне провадження, у зв'язку з чим Держаудитслужба не розголошує результати ревізії.

Не залишилося без уваги правоохоронців і порушення процедур закупівлі квартир на Харківщині. У 2016 році у Харкові більшість квартир були придбані у ПАТ "ЗНКІФ "Спінакер", яким керує ТОВ "КУА "Фінекс-капітал". Остання компанія відома тим, що чималі доходи від неї отримує міський голова Харкова Геннадій Кернес.

Не краща ситуація у Дніпропетровській області. Міноборони у 2015 році придбало п'ять помешкань у Дніпрі на суму понад 3 млн грн. У тендері тоді перемогла компанія "Будінвестперспектива", яка припинила вести будівництво ще у квітні 2015 року. Таким чином, Міноборони придбало фіктивні квартири.

У відповідь на наш запит Держаудитслужба зазначила, що у 2015 році на вторинному ринку було придбано квартиру у фізособи за 555 тис грн (ТОВ "Телевізійна компанія "Ідея"), де вартість одного квадратного метра становила 17,5 тис грн.

На первинному ринку в ЖК "Акварель" було придбано сім квартир за 5,7 млн грн. Ці дані Держаудитслужба також отримала в результаті позапланової ревізії.

Крім того, у 2015 році в Дніпропетровській області Міноборони та Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО придбали квартири за 10,4-10,8 тис грн і 8 тис грн відповідно. Важко уявити, як ціни на однотипну нерухомість в одному місті можуть коливатися в межах 30%.

У кого Міноборони купувало житло

Міноборони в рамках програми "Будівництво (придбання) житла..." у 2016 році сплатило за 384 квартири 334,6 млн грн. Для цього відомство провело чотири конкурси. За їх підсумками було відібрано низку компаній та фізичних осіб за 32 позиціями. Договори з учасниками уклали у листопаді-грудні 2016 року.

Проте в списку компаній-переможців важко знайти тих, до кого б не виникло запитань. Кожна друга компанія пов'язана з корупційними скандалами або має стосунок до депутатів або чиновників місцевих рад.

Так, фірми "Бориспіль промінвест" і "ФПК-регіон-буд" виграли кілька лотів на продаж 89 квартир на загальну суму 84,5 млн грн. Ці компанії належать двом іншим — ФК "Житлоінвест гарант" і ТОВ "Транспромсервіс", якими володіє Світлана Танцюра.

Попереднім власником фірм "Транспромінвест" та "Бориспіль промінвест" виявився депутат Іванківської сільської ради Юрій Щебетін. Таким чином, компанія Щебетіна виграє тендер на продаж квартир у Київській області, де він має політичний вплив.

Ще більш цікавим виявилося ТОВ "Комплекс ріко", яке виграло конкурс на продаж квартири у Чернігові за 642 880 грн. Це підприємство зареєстроване на Олексія Шарико, який також володіє компанією ТОВ "ГРК ріко".

Остання у 2014 році виграла тендер на 6,3 млн грн на забезпечення харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Обидві компанії мають "офшорне" коріння і належать фірмі "Інвестмент кампейн РДЖ ЛП" з Кіпру.

Попереднім власником ТОВ "ГРК ріко" був Ігор Романенко, який залишився його підписантом. На виборах 2012 року Романенко був уповноваженим від партії "Україна-вперед!" Наталії Королевської, міністра соціальної політики в уряді Азарова.

Одинадцять квартир на загальну суму понад 13 млн грн продадуть компанії ПП "Житлоінвест" та ДП "Укрсівербуд" ЗАТ ДСК. Обидві належать ТОВ "ДСК1", власником якої у реєстрі значиться Віктор Вереша.

Компанію Вереші "Укрсівербуд" пов'язують з чернігівською міською владою. У 2015 році вона викупила борг ПАТ "Домобудівник", рятуючи міського голову Олександра Соколова від кримінального переслідування.

ТОВ "УІК Укржитлоінвест" є контрагентом на продаж 20 квартир загальною вартістю 12,7 млн грн. Воно також має "цікаву історію". Ним керує Петро Ходаковський, який також володіє ТОВ "Українська інвестиційна будівельна компанія "Укржитлоінвест". Співвласник останнього — депутат міськради Українки від Партії регіонів Ігор Скиба.

У 2016 році ця компанія потрапила у скандал: вона орендувала ділянку для будівництва ЖК, сплачуючи до місцевого бюджету лише 32 грн на місяць за сотку.

У переліку переможців — ще одна скандальна фірма: ТОВ "Софія буд груп", яка зареєстрована на офшорну компанію АТ "Брук бізнес ЛТД" у Панамі.

Офіс цієї компанії перебуває на території кафе "Міраж" у селищі Немішаєве. За цією ж адресою зареєстроване ТОВ "Вектор 21" Богдана Мотрича, який працює помічником народного депутата Сергія Скуратовського з Радикальної партії Ляшка. "Софія буд груп" — контрагент на продаж 60 квартир вартістю 62,7 млн грн.

Ще однією компанією із сумнівним корінням є ТОВ "Авакс ЮА". У них купують 21 квартиру вартістю 21,5 млн грн. Це підприємство зареєстроване у столиці на вулиці Качалова, 5В. Власником зазначений Руслан Тинда. Тут же зареєстровано низку фірм з групи "Альтіс", зокрема, "Альтіс-спецбуд", "Альтіс-холдинг" та "Борен-А".

Компанія "Авакс ЮА" має спільний номер телефону з фірмами з групи "Альтіс". Будівельну групу "Альтіс" контролює Олександр Глімбовський — тесть Романа Насірова. Останній з 2015 року очолював Державну фіскальну службу, а також був головним фігурантом скандального затримання у березні 2017 року.

Проте не тільки юридичним особам пощастило перемогти у конкурсах. Свій внесок у продаж квартир зробили й фізособи-підприємці. Серед них — Роман Бортейчук, екс-депутат Коломийської міськради від БЮТ. Він продасть квартиру за 760,9 тис грн.

Юрій Юсипець також у переліку переможців. Його пропозиція — квартира вартістю 688,5 тис грн. Юсипець з 2016 року очолює КП "Шляхрембуд". До цього він працював заступником Новоград-Волинського міського голови Віктора Весельського.

Як показує практика, ледь не всі компанії, що перемогли у конкурсі і продадуть Мінобороні квартири, так чи інакше пов'язані з депутатами міських рад або відомими політиками локального рівня. Перша частина закупівель відбувається за завищеними цінами, а друга йде прямо до "афільованих" кишень чиновників.

Розслідування проведене в рамках проекту центру локального самоврядування "Без корупції" за фінансової підтримки міжнародного фонду "Відродження"