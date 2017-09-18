Кабмін пропонує держбюджет-2018 з доходами 877 мільярдів гривень

Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2018 з доходами 877 мільярдів гривень і видатками 948,1 мільярда гривень.

Про це йдеться в проекті Закону про Державний бюджет України на 2018 рік, опублікованому на сайті Ради.

"Видатки Державного бюджету України у сумі 948,1 млрд гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 878,4 млрд гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 69,6 млрд гривень", - йдеться в проекті закону.

Нагадаємо, Уряд затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент.