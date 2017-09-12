Повстання машин: чим завершився перший протест "бляхарів" і що далі

Акція, яка пройшла під стінами Верховної Ради минулого тижня, залишила незадоволеними як парламентарів, так і власників авто на іноземній реєстрації. І поки перші думають над змінами до законодавства, другі готують новий — більш масштабний протест.

Минулого тижня під Верховну Раду прийшли власники автомобілів на так званих "бляхах" — вимагати доступного розмитнення.

Організатори пояснюють, що вдатися до таких дій автовласникам довелося через те, що влада їх не чує. Акція, яка була анонсована як 100-тисячна та безстрокова, відверто провалилася.

Незадоволеними лишилися як протестувальники, так і представники влади. Останні не приховують, що наразі не знають як вирішити цю проблему. З позитивних моментів – під час сутичок під парламентом жодна людина не постраждала та розпочався хоч якийсь діалог.

Проте, поки депутати думають над змінами в законодавство, власники авто готують новий, більш масштабний протест, який обіцяють провести вже найближчим часом.

Про що саме вдалося домовитися "бляхарям" з парламентарями та що буде далі, розбиралася ЕП.

Сутички під Радою

6 та 7 вересня в Києві біля будівлі парламенту проходила акція власників автомобілів на європейських номерах за легалізацію нерозмитнених машин. Детально про події, які відбувалися 6 вересня, можна почитати у репортажі.

Акція була оголошена як безстрокова, але була припинена вже на другий день, після того, як правоохоронці відтіснили мітингувальників від будівлі парламенту.

Прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик повідомила, що мітингарі намагалися підпалити біля парламенту шини.

"Активісти принесли шини і запальну суміш. Правоохоронці їх попередили, але вони не послухали. Поліція запобігла підпалу", — сказала вона.

У "Авто Євро Силі" цю подію назвали найбільш ганебним явищем, яке сталося після Революції Гідності.

"Розгін демонстрації стався абсолютно неконтрольований. Люди винесли колеса, але це не були покришки, це були запасні колеса з їхніх авто", — каже голова Авто Євро Сили (АЄС) Олег Ярошевич.

"Це був месседж до депутатів, що забравши у нас автомобілі, в нас залишаться колеса, з якими ми теж прийдемо сюди і будемо відстоювати свої права. Поліція отримала команду розігнати", — пояснив він.

Після цього координатори вирішили припинити протест, щоб не постраждали люди.

Діалог на рівних

Великого прогресу у питанні нерозмитнених автомобілів завдяки мітингу досягти не вдалося, але, принаймні, розпочався діалог. Представників протестувальників на другий день запросили на засідання податкового Комітету, на якому обговорювався меморандум, покликаний "заспокоїти суспільство".

Погляди щодо меморандуму розійшлися: Южаніна назвала переговори конструктивними, Ярошевич заявив, що порозуміння знайти не вдалося.

"Ми пообіцяли, що на наступному пленарному тижні розглянемо проект закону та приймемо його. Він би включав у себе наступний розділ: фундаментальне закриття кордонів для авто, які незаконно використовують режим тимчасового ввезення або режим транзиту", — повідомила нардеп.

Друга частина меморандуму, за словами Южаніної, стосувалася обіцянки напрацювання законопроекту, за яким вже ввезені в Україну авто могли би стати на облік, були розмитнені зі сплатою усіх митних платежів.

Передбачалося, що перехід на українські номери вже ввезеним в Україну легковим авто з іноземною реєстрацією обійдеться їх власникам в 1-1,4 тисячі євро.

"На комітеті було проговорено, що ми маємо підписати меморандум, зняти соціальну напругу і всі будуть задоволені. На протязі 4-5 годин йшли перемовини з приводу підготовки цього меморандуму, і коли він вийшов у друкованому вигляді, я його прочитав, і відмовився підписувати", — розповідає Ярошевич.

"Ми не знайшли порозуміння по деяких моментах. Основною вимогою від Южаніної було те, що шостого вересня о 12 годин ночі призупиняється ввезення всіх машин на іноземній реєстрації і всі авто, які були вже ввезені до цього моменту, можна буде розмитнити тим законом, який колись "ми розробимо й приймемо", — сказав голова АЄС.

Загалом у організаторів акції було п'ять вимог до влади.

1. Доступне розмитнення для українців на всі іноземні автомобілі. За допомогою єдиного вікна і спрощеного механізму за прикладом європейських країн.

2. Легалізація всіх авто європейської реєстрації, які вже завезені в Україну. Тобто встановити доступну ставку загальних платежів до бюджету.

3. Скасування стандартів Євро-5 при ввезенні та реєстрації вживаних автомобілів в Україну.

4. Зняття обмежень на перепродаж автомобілів на єврономерах всередині країни.

5. Припинити репресії силових структур проти водіїв автомобілів на єврономерах. Повний мораторій на дискримінацію до остаточного законодавчого врегулювання.

"Абсолютно все було проігноровано. Жодної вимоги з тих, що ми виставляли до Верховної Ради, Кабінету міністрів і президента не було виконано", — каже Ярошевич.

"Єдине, що нас з боями пропустили на засідання податкового комітету, де нам запропонували знову розпочати розробку закону. Це просто затягування часу, це ескалація конфлікту", — додає він.

Нова акція

Наразі перспективи вирішення проблеми виглядають дуже туманно — такий висновок можна зробити після спілкування з представниками обох сторін.

"Я не знаю як комплексно можна вирішити це питання. Принаймні те, що зараз необхідно зробити комітету — підготувати законопроект і зареєструвати у Верховній Раді, але ситуація якась неоднозначна", — пояснює Южаніна.

"Проект закону можна готувати в такому розрізі, як був знайдений компроміс з учасниками акції, але якщо їх щось в цьому питанні ще й не влаштовує, то тоді даремність цього документа очевидна. Людям все не подобається. Тому зараз склалася така незрозуміла ситуація", — каже голова Комітету.

При цьому назвати конкретні параметри законопроекту вона відмовилася: "Буде документ — почитаєте".

Голова податкового Комітету вже запросила активістів на наступне засідання для подальшого обговорення та вирішення спірних питань.

Поки Южаніна чекає представників АЄС на комітеті, вони готують нову акцію. Планується, що цього разу вона буде більш масштабною та потужною.

"Ми готуємо велику акцію, яка буде проведена під стінами Ради вже не в кількості 10 або 15 тисяч людей, вона буде набагато масштабнішою, для того щоб всі зрозуміли, що таких авто в Україні дуже багато. Акція буде проведена найближчим часом", — сказав Ярошевич.

"У нас заплановані масштабні перемовини з усіма організаціями — громадськими, політичними — щоб створити максимальний тиск для вирішення цієї проблеми", — додав він.

В свою чергу Южаніна сподівається, що організатори акції не перетворяться в політичну силу, "яка буде розхитувати країну".

"Я сподіваюся, що наступного тижня активісти з'являться в Комітеті, якщо вони насправді хочуть вирішувати проблеми людей. Якщо їх не буде, то буде зрозуміло, що це політичний проект, який вирішує не питання людей, а якоїсь іншої сили", — заявила вона.

"Якщо вони будуть в комітеті, то ми дуже швидко організуємо реєстрацію законопроекту. Я не бачу сенсу в його реєстрації у разі їх відсутності. Якщо законопроект їм не підходить, то навіщо його реєструвати, для кількості?", — підсумувала голова Комітету.