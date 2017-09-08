Ввезені авто на єврономерах можна буде розмитнити за тисячу євро - Южаніна

Перехід на українські номери вже ввезеним в Україну легковим авто з іноземною реєстрацією обійдеться їх фактичним власникам в 1,0-1,4 тисячі євро.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народний депутат від БПП Ніна Южаніна в коментарі Еспрессо.TV.

Як і раніше, ставки акцизного збору встановлені в євро залежно від кубічних сантиметрів двигуна.

"Коли ми порахували, це абсолютно невеликі суми сплати митних платежів. Категорія до 2200 см кубічних, 2-га категорія автомобілів, це в районі 1 тис. євро. Наступна категорія – 1,2 – 1,4 тис. євро", – заявила вона.

Южаніна повідомила, що це рішення стосується авто на іноземних номерах як пізніше 2010-го року випуску, так і пізніше 2000-го року.

Згідно з повідомленням, відповідні зміни будуть внесені до Податкового, Митного і Бюджетного кодексу.

"Це дійсно величезний крок назустріч людям", – сказала голова податкового комітету.

Нагадаємо, Верховна Рада в найближчі три місяці може прийняти закон, який забороняє в'їзд незаконних автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні.