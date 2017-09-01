Карати по-новому: ДФС хоче посилити штрафи за авто на "бляхах"

Україну заполонили автомобілі з іноземною реєстрацією. Власники вимагають спростити їх легалізацію, влада — категорично проти. Поки чиновники посилюють покарання, "бляхарі" готують масовий мітинг. (Рос.)

Ситуация с нерастаможенными автомобилями в Украине резко обострилась и все чаще всплывает в информационном поле.

В стране начали появляться общественные организации, устраивающие митинги и автопробеги с целью обратить внимание на проблему.

Обойти эту тему не смогли и президент с премьером, пообещав решить вопрос.

Однако решение вопроса, судя по всему, власти и представители общественных организаций видят по-разному. Пока первые добиваются легализации авто с иностранной регистрацией, вторые пытаются ужесточить наказание.

"Ослабления не будет. Санкции в отношении нарушений будут значительно более жесткими", — говорит заместитель директора департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС Алексей Сивирин.

Его слова подтверждают последние инициативы фискалов. ГФС предложила ужесточить ответственность для владельцев авто с иностранными номерами. Соответствующий проект закона уже разработан и подан в Минфин. Что предусматривает новая инициатива Государственной фискальной службы?

Штраф и конфискация

В Украине есть много "схем", которые позволяют избегать уплаты налогов. Основные — режим "транзита" и временный ввоз. Людям, которые используют такие авто, грозят штрафы. Конфисковать машины фискалы пока не могут.

Ответственность за нарушение режима "транзит" предусмотрена ст. 470 Таможенного кодекса. Если такое превышение составляет не более суток, то владельца могут предупредить или оштрафовать на 170 грн.

В случае превышения более чем на сутки, но не более чем на десять суток, штраф составляет 3,4 тыс грн, более десяти дней — штраф возрастает до 8,5 тыс грн.

За нарушение сроков временного ввоза, ст. 481 Таможенного кодекса, суммы штрафов значительно большие.

В случае превышения более чем на три дня грозит штраф 850 грн, на 3-10 суток и в случае, если человек уже привлекался к ответственности за подобное нарушение, — 5,1 тыс грн. За превышение более чем на десять суток — 17 тыс грн.

При этом наибольшие штрафы грозят тем, кто использует ввозимые авто с иностранной регистрацией в других целях, например, коммерческих. Штраф за такое нарушение составляет 300% неуплаченной суммы таможенных платежей.

Подобные дела уже начали доходить до высших судебных инстанций. Накануне Высший административный суд обязал украинца заплатить 420 тыс грн. Эта история вызвала большой резонанс в обществе.

При этом в ГФС считают такие наказания недостаточно жесткими.

Нововведения, которые фискалы предлагают ввести за нарушение таможенных правил, предусматривают штраф в размере 100% от стоимости авто и возможность конфискации транспортного средства, если максимальный срок пребывания машины на территории Украины превышен на двадцать дней.

Как объяснили ЭП в ведомстве, сейчас у правоохранителей отсутствуют механизмы для конфискации машины. "Такие транспортные средства могут арестовываться для обеспечения взыскания штрафа", — объяснили в ведомстве.

Законопроект уже согласовали Минфин и Минэкономики, сейчас его рассматривает Государственная регуляторная служба. Вскоре проект планируется внести для согласования в Кабинет министров, а затем — и в Верховную Раду.

Стотысячная акция

Проблему нерастаможенных авто в Украине начали поднимать в начале 2017 года. В январе около 200 человек и несколько десятков автомобилей собрались на главных въездах в Киев и заблокировали несколько полос на дорогах.

Протестующие хотели обсудить проблему с премьером, но встретиться удалось с главой Минфина Александром Данилюком. Он пообещал "изучить вопрос".

Позже на проблему обратили внимание первые лица государства. Более жесткую позицию занял президент. Он заявил о намерении ликвидировать схемы ввоза авто с иностранной регистрацией. "Подобные схемы являются нечестными по отношению к другим автовладельцам", — отметил Петр Порошенко.

В свою очередь Владимир Гройсман назвал вопрос неоднозначным и призвал стороны к диалогу. Несмотря на громкие заявления, вопрос с места не сдвинулся.

"Неоднократно подавались законопроекты, которые могли решить проблему на законодательном уровне. Необходимо либо легализовать эти авто, либо закрыть схему полностью", — говорит эксперт по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов.

По его словам, в Верховной Раде находится как минимум пять законопроектов о легализации таких транспортных средств. "Ждем сентября, когда депутаты наконец-то определятся, что делать с этими авто", — сказал эксперт.

Чтобы помочь депутатам определиться, 6 сентября под парламентом представители общественной организации "Авто евро сила" организовывают "стотысячную акцию".

При этом конкретного проекта закона, который депутаты должны принять, организаторы мероприятия не называют. Основной месседж акции — "борьба за доступную "растаможку" и за возможность ездить на нормальных машинах".

"6 сентября мы собираем стотысячную акцию владельцев авто с европейскими и украинскими номерами с целью требовать справедливой "растаможки", как в Европе. Мы все выходим под Верховную Раду, чтобы появилась политическая воля", — сказал на пресс-конференции представитель организации Александр Чернявский.

"В этом мероприятии будет участвовать больше 40 общественных организаций и политических партий", — прогнозирует глава "Авто евро силы" Олег Ярошевич.

Автомобильный хлам

Машины, проблему которых не могут решить столь долгое время, доставляют немало неудобств и странам, из которых те чаще всего попадают в Украину.

В начале лета Министерство охраны окружающей среды Литвы сообщило, что каждый девятый автомобиль, въезжающий в Литву, — хлам. Литовская таможня решила проверить около 1,3 тыс бывших в употреблении автомобилей и, по предварительным данным, 11% или 149 из них признаны отходами.

Это означает, что такие импортированные в Литву автомобили должны быть уничтожены или утилизированы.

"Департамент таможни начал следовать простому порядку. Неподходящие для эксплуатации авто являются отходами, поэтому не нужно обманывать покупателей, что привезенный "утопленник" или "франкенштейн" — надежный автомобиль", — заявил министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас.

Эстония, Польша и Германия в отношении старых авто ввели еще более жесткий порядок, нежели Литва. Польша и Германия только в первом полугодии 2017 года пять раз останавливали грузы из Литвы, в которых пользованные авто были признаны отходами, а их перевозка — нелегальной.

"Это сигнал для Литвы, которая должна усилить контроль над ввозом в страну неподходящих для эксплуатации машин", — заявили в ведомстве.

На украинских таможенных складах находится почти 3 тыс конфискованных за таможенные нарушения авто, выпущенных более восьми лет назад. В ГФС говорят, что их количество за два года существенно не изменилось: в начале 2015 года их было около 3,1 тыс, в 2017 году — 2,9 тыс.

Большинство этих машин не могут быть реализованы либо из-за чрезмерной налоговой нагрузки, либо из-за несоответствия экологическим нормам и требованиям безопасности дорожного движения. Минфин и ГФС предлагают такие авто утилизировать. Соответствующий проект постановления размещен на сайте ГФС для общественного обсуждения перед его передачей в Кабмин.

Учитывая последние настроения и инициативы власти, количество авто на таможенных складах вскоре может существенно увеличиться. В таком случае идея усовершенствовать на законодательном уровне процесс утилизации отдельных категорий автотранспорта выглядит вполне логично.